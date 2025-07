Charlie Zaa dice que acusación de testaferrato se hizo sobre mentiras: estas son, según el cantante

La Fiscalía General de la Nación adelanta un proceso de extinción de dominio sobre cinco propiedades vinculadas al cantante colombiano Charlie Zaa, conocido por su trayectoria musical en el bolero romántico. Entre los bienes afectados se encuentran la discoteca Solaris en Ibagué y el centro comercial y discoteca Oasis en Girardot, cuyo valor, según el ente acusador, podría ascender a 25.000 millones de pesos.

Las autoridades sostienen que estos inmuebles habrían sido financiados con dinero del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo armado ilegal hoy desmovilizado. Sin embargo, el artista salió a rechazar contundentemente estas acusaciones, calificándolas como infundadas y sustentadas en “mentiras” y “errores de ubicación y tiempo”.

“Dicen que construí el Oasis en Ibagué con plata de los paramilitares en 2007, cuando en realidad lo hice en Girardot en 2003. Esa es la primera de muchas falsedades”, afirmó Charlie Zaa en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu.

Discoteca Oasis Foto: Facebook

“El único bien investigado me pertenece legítimamente”: Charlie Zaa

En su defensa, Charlie Zaa dijo que la investigación de la Fiscalía no es en su contra como persona, sino sobre un inmueble: el Centro Comercial Oasis en Girardot. De acuerdo con el cantante, este bien fue adquirido y construido de manera transparente junto con su familia, y no guarda relación alguna con actividades ilegales.

“Estoy defendiendo lo que Dios me dio para administrar, no algo que no me pertenece. No tengo propiedades ni en Ibagué ni en otras ciudades diferentes a Girardot”, aseguró. Zaa explicó que el terreno donde se edificó el centro comercial fue comprado a un empresario local, Hugo Lucena, por aproximadamente 130 millones de pesos. A la Fiscalía entregó la promesa de compraventa, el certificado de libertad y tradición y la licencia de construcción emitida por la Alcaldía de Girardot, documentos que, según él, sustentan la legalidad de su inversión.



La fuente de los fondos: “Mi éxito musical financió el Oasis”

El cantante detalló que el proyecto fue financiado con recursos legítimos provenientes de su carrera artística. Según reveló, entre 1996 y 2003 recibió más de 3.200 millones de pesos únicamente por concepto de ventas físicas de sus discos, sin contar ingresos por presentaciones en vivo ni regalías internacionales.

Yo he sido una persona trabajadora toda la vida. Fui el primer colombiano nominado a un Grammy y a un Billboard. El dinero vino de ahí, no de ninguna organización ilegal sostuvo Zaa.

El cantante colombiano Charlie Zaa se presenta en la gala de homenaje a Vicente Fernández en la entrega del Premio Persona del Año 2002 de la Academia Latina de la Grabación (LARAS), en Hollywood, California, el 17 de septiembre de 2002. AFP

“Nunca he tenido vínculos con grupos al margen de la ley”

Uno de los puntos más delicados del proceso tiene que ver con los supuestos nexos entre Charlie Zaa y Diego José Martínez Goyeneche, alias 'Daniel', exjefe del Bloque Tolima de las AUC. La Fiscalía plantea que el artista habría actuado como testaferro del paramilitar, utilizando su nombre para encubrir propiedades financiadas con dineros ilícitos.

El cantante fue tajante al rechazar esta afirmación: “Yo no conozco ni he conocido a ese señor ni a ningún otro miembro de grupos armados ilegales. Jamás he cantado para narcotraficantes, guerrilleros ni paramilitares. No hay fotos, ni videos, ni pruebas que me vinculen con eso”.Zaa también negó que algún familiar suyo haya sido intermediario con alias Daniel, como sugieren declaraciones de exparamilitares desmovilizados.



Posible confusión con un arrendatario: el caso de Harry Wisman Malo

El artista reconoció haber tenido una relación contractual con un arrendatario llamado Harry Wisman Malo, a quien alquiló el tercer piso del centro comercial Oasis en 2003. Sin embargo, aclaró que esta persona dejó de pagar los arriendos y actuó de manera hostil hacia su familia, lo que derivó en un proceso legal para recuperar el inmueble.

Posteriormente, Zaa afirma que Wisman Malo habría construido una réplica del Oasis en Melgar, utilizando al mismo arquitecto que diseñó el centro comercial en Girardot. Este hecho, según él, fue informado directamente a la Fiscalía.

“Yo fui quien alertó a la Fiscalía sobre este señor. No trabajaba para mí, me debía dinero y tuvimos que demandarlo. Aun así, me siguen vinculando a él como si fuera parte de mi equipo”, denunció.



¿Vínculo de Wisman con paramilitares?

Aunque Charlie Zaa afirma no tener pruebas directas de que Harry Wisman sí considera que hay fuertes indicios.

“No lo sé con certeza, pero blanco es, frito se come y gallina lo pone. Él no tenía con qué pagarme el arriendo y después apareció con una discoteca nueva. ¿De dónde salió esa plata?”, cuestionó el artista.



Negación tajante de vínculos con grupos ilegales

Durante toda la entrevista, Charlie Zaa reiteró que nunca ha tenido contacto ni ha trabajado para grupos al margen de la ley. Asegura que sus presentaciones han sido exclusivamente para empresas reconocidas y que su carrera ha estado alejada de cualquier mancha criminal.

“Si hubiera cantado para ellos, existirían videos o pruebas, como ha pasado con otros artistas. Pero en mi caso, no hay nada, absolutamente nada que me relacione con el paramilitarismo, ni con narcotraficantes ni con guerrilleros”, puntualizó.



Contexto legal: extinción de dominio y testimonios bajo beneficio judicial

Este caso ocurre en el marco de procesos de extinción de dominio que adelanta la Fiscalía sobre bienes presuntamente adquiridos con dinero del paramilitarismo. En varios casos, los testimonios de desmovilizados son la base para iniciar estas investigaciones, aunque estos testigos pueden recibir beneficios judiciales a cambio de colaborar.

Zaa advirtió sobre este punto: “Una persona que ha sido bandido, asesino o extorsionista no puede tener más credibilidad que mi trabajo de 30 años. Me están crucificando como a Jesús, mientras liberan a Barrabás”, dijo en referencia a la metáfora bíblica que utilizó durante la entrevista.

