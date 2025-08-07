Publicidad

Judicial  / Cinco colombianos arrestados en España por robos a empresarios chinos en sus viviendas

Cinco colombianos arrestados en España por robos a empresarios chinos en sus viviendas

Para pasar desapercibidos, alquilaban vehículos y se vestían con ropa de trabajo con la que simulaban ser operarios de limpieza.

Cinco colombianos arrestados en España por robos a empresarios chinos.
Foto: Captura de redes sociales
Por: EFE
|
agosto 07, 2025 09:53 a. m.

La Guardia Civil española ha detenido en Madrid a cuatro hombres y una mujer de nacionalidad colombiana como presuntos miembros de un grupo criminal que robaba en viviendas de empresarios chinos asentados en varias localidades de la provincia de Ávila, próximas a la región de Madrid.

En los robos cometidos sustrajeron 15.800 euros en efectivo, así como bolsos, ropa, joyas y relojes de marcas de lujo valorados en 25.800 euros, según ha informado la institución en un comunicado.

La operación, que continúa abierta sin que se descarten nuevas detenciones, responde a semanas de investigación tras conocer que entre diciembre de 2024 y febrero de 2025 se habían cometido varios robos en domicilios de empresarios de origen chino en localidades de Ávila.

La Guardia Civil descubrió que el presunto responsable era un grupo criminal cuyas víctimas eran siempre empresarios chinos.

Sus integrantes realizaban una "minuciosa vigilancia" de sus objetivos para robar cuando las viviendas se quedaban vacías.

Para pasar desapercibidos, alquilaban vehículos y se vestían con ropa de trabajo con la que simulaban ser operarios de limpieza, de la construcción u otros oficios.

Después de semanas de trabajo, los agentes identificaron a cinco presuntos miembros de la banda, cuatro hombres y una mujer de nacionalidad colombiana, que finalmente fueron detenidos en Madrid cuando se preparaban para cometer un nuevo robo.

