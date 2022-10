Citan a imputación de cargos a exdirector técnico de la Sub 17 femenina

La Fiscalía citó a audiencia de imputación de cargos a Didier Alfonso Luna, exdirector técnico de la selección femenina de fútbol Sub 17. Luna deberá responder por el delito de acoso sexual.

Desde septiembre del año pasado, en la unidad de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual de la Fiscalía, estaban radicadas dos denuncias en su contra por acoso sexual.

Una de las denunciantes, precisamente,

era Carolina Rozo, fisioterapeuta de la Sub 17 femenina.

En la denuncia, las víctimas señalan que el director técnico del equipo y el preparador físico les ofrecían algunos beneficios en el equipo como “que les iría mejor en su carrera futbolística” a cambio de que accedieran a sus pretensiones, aparentemente sexuales.

“Me dijo que quería tener algo conmigo y que podía llevarme a cosas muy grandes... Me sobrecargaba de trabajo, no me dejaba hablar en las reuniones, me gritaba. En un momento le pregunté si tenía quejas y me respondió que era personal y que asumiera las consecuencias”, expresó una víctima.

El Centro de Servicios de los Juzgados de Paloquemao de Bogotá fijó la audiencia contra Luna para el próximo lunes 22 de abril, a las 8:00 de la mañana.

