Colombia y EEUU logran acuerdo para priorizar búsqueda del dinero de Farc

Mientras va finalizando la agenda del fiscal general de la Nación Néstor Humberto Martínez en Washington, la principal conclusión es que se logró un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos para priorizar en la relación bilateral en lo que tiene que ver con la búsqueda de dinero y activos ilegales de las Farc.



“Con la fiscal general de Estados Unidos y con todas las agencias hemos priorizado en la cooperación bilateral, perseguir los patrimonios ilícitos de todas las organizaciones criminales y de los carteles de la corrupción que tanto daño le están haciendo a la democracia”, manifestó Martínez.



El fiscal dijo que el ente de investigación se apresta a entregar un informe detallado sobre los crímenes de las Farc basado en varios capítulos: secuestro, reclutamiento de menores, violencia basada en género y desplazamiento forzado, entre otros.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El Centro Democrático envió una carta a los candidatos Hillary Clinton y Donald Trump pidiéndoles revisar los posibles acuerdos entre Estados Unidos y Colombia que podrían dejar libres a miembros de las Farc, como Simón Trinidad.



-Para la próxima semana fue convocada una nueva sesión de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para definir si participará o no en la conformación del Tribunal de Paz.



-Los partidos políticos, el Consejo Nacional Electoral y los movimientos sociales trabajan a toda marcha para tener listo durante la primera semana de octubre el estatuto de oposición acordado en La Habana entre el Gobierno y las Farc.



-Congresistas rechazaron la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Tedeum del 20 de Julio, argumentando que no atenta contra la libertad de cultos. Sin embargo, otros legisladores comparten la decisión del alto tribunal.



-En 48 % bajó la probabilidad de que el país enfrente un fenómeno de la niña durante el último trimestre del año.



-Con el duelo entre Equidad y Santa Fe se define el cuarto equipo que clasificará a la semifinal de la Copa Águila.



-El alcalde Enrique Peñalosa dijo que no es cosa nueva que los habitantes de calle rapten niños, a propósito de un caso reportado el domingo pasado en Bogotá.