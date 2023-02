Comisionado Rueda confirma como facilitador de paz a Jorge Luis Alfonso López, hijo de 'La Gata'

Este miércoles se conoció que un juez dejó en libertad a Jorge Luis Alfonso López , conocido como "El Gatico" y quien es hijo de Enilce López, "La Gata". López fue condenado por el homicidio de un periodista y se encontraba en prisión domiciliaria desde el 14 de octubre de 2021, pero rendía cuentas a los guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, de la cárcel de El Bosque en Barranquilla.

La Jurisdicción Especial de Paz , JEP, negó su sometimiento al argumentar que López no presentó un plan completo de aporte a la verdad, es decir, no explicó cuál era la información que iba a aportar a la justicia transicional y cómo esto permitiría conocer detalles sobre el conflicto armado, en su caso, sobre el paramilitarismo en algunas zonas de la Costa Caribe.

El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, confirmó que López será facilitador de paz por un periodo de ocho semanas con el objetivo de tener algunos acercamientos con grupos armados que manifiesten su voluntad de hacer parte de la paz total.

"Él sigue siendo sometido a la justicia y sigue pagando su pena, él tiene una facilitación de ocho semanas para explorar la voluntad de grupos armados criminales que operan en una región del país de ser parte de la paz total, ninguna salida se hiciera sin conocimiento del juez y saldría solamente con supervisión y autorización del juez y de la oficina del alto comisionado para la Paz que supervisaría su labor que sería por días u horas, solamente hemos dado un plazo de ocho semanas", señaló.

Por otro lado, Rueda explicó que "él sigue siendo privado de la libertad en su casa" y que las ocho semanas es para que él reciba personas que puedan contribuir al desmantelamiento de algunos grupos criminales en unas regiones del país.

"Yo no pedí libertad, solo certifiqué que era facilitador de paz, no más. Eso ya es una decisión de un juez y yo no tengo absolutamente nada que ver con eso, yo no pedí libertad de él en ningún momento, el ejercicio de la facilitación es como lo planteé si eventualmente saliera tiene que informar al juez y yo tendría que hacer la supervisión", finalizó.

Sin embargo, es importante recordar que el Inpec, informó que "El Gatico" había quedado en libertad por orden de un juez y ya se conoció la boleta con la autorización.