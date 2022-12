Con un celular, suboficial intentó comprar silencio de niña de la que abusó: Fiscalía

La Fiscalía le imputó cargos a un suboficial del Ejército, de 27 años, señalado de abusar de una niña de 13 años en Melgar (Tolima). Por los hechos, el acusado fue enviado a la cárcel.



De acuerdo con la versión del ente acusador, el crimen fue cometido cuando el uniformado se hospedó en casa de la menor y la familia dormía. Al parecer, el servidor público intentó comprar el silencio de la pequeña dándole un celular.



“El caso se descubrió cuando la madre de la menor de edad se percató de que su hija tenía un celular y al preguntarle cómo lo había conseguido, la niña contó que se lo había entregado el suboficial, de 27 años de edad, tras haberla abusado”, comunicó la Fiscalía.

“Durante las audiencias de control de garantías, un fiscal seccional de Melgar le imputó al implicado el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, delito que no fue aceptado por el implicado”, agregó la información.



El ente acusador también reveló que por hechos similares, cometidos contra menores de 14 y 11 años, otro hombre de 56 años fue imputado también en Melgar. Sin embargo, este procesado no fue enviado a la cárcel.



“En las audiencias preliminares el implicado no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y no le fue otorgada ninguna medida restrictiva de la libertad debido a que ya vive en otra ciudad”, comunicó la entidad.