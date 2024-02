Condena contra Felipe Muñoz por aborto sin consentimiento es un precedente de justicia: abogada

En el año 2019 Milena Uribe denunció al músico Felipe Muñoz por haberle suministrado en un jugo el medicamento misoprostol, una pastilla que le terminó causando un aborto.

Recordemos que, en 2022, un juez de Antioquia determinó que no había elementos suficientes para probar lo denunciado por Milena Uribe, por lo que decide absolver al músico Felipe Muñoz, sin embargo, el pasado miércoles la Sala Penal del Tribunal Superior deMedellín revocó el fallo en primera instancia declarándolo culpable.

Paola Duque, representante judicial de la víctima Milena Uribe, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre este fallo.

"Este fallo lo celebramos como una precedente de justicia, no solo para Milena, sino para el país y para muchas mujeres que tal vez no reconocen que el aborto sin consentimiento es un delito, justamente, porque se nos arrebata a las mujeres la posibilidad de la autonomía para decidir sobre nuestras vidas y sobre nuestros cuerpos. Lo que le sucedió a Milena es una violencia en contra de su ser mujer y que lo que debía protegerse no solamente es la vida del feto, sino también de la mujer. Dentro del proceso siempre recalcamos que las maternidades deben ser deseadas, deben ser protegidas, deben ser cuidadas y que, además, debe existir justicia para las mujeres que son víctimas de violencia basada en género y víctimas de aborto sin consentimiento", afirmó Duque.

Sobre el delito de aborto sin consentimiento



a abogada Paola Duque dijo que, según el artículo 123 del Código Penal, se establece una pena que puede ir entre 64 meses hasta 180 meses de prisión.

"Dependiendo de las circunstancias que hayan acontecido se considerará la mayor o la menor pena. Esta representante solicitó ante el juez que declarara una pena que fuera privativa de la libertad y que versa entre los 93 y los 151 meses de prisión, considerando que existían circunstancias atribuibles de una mayor pena, porque fue un acto de discriminación, porque existieron maniobras de ocultamiento y, además, Andrés Felipe ocupa un lugar de reconocimiento en la sociedad por su oficio", explicó la togada.

Escuche la entrevista completa aquí: