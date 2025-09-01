Condenan a alias ‘Nene’ por el asesinato de tres firmantes del Acuerdo de paz en Cúcuta

Un juez penal de conocimiento condenó a 21 años y 6 meses de prisión a Leonardo Yaruro Niño, alias ‘Nene’, integrante de la estructura sicarial conocida como La R, por su responsabilidad en el asesinato de tres excombatientes en proceso de reincorporación en Cúcuta, Norte de Santander.

El fallo se produjo tras un preacuerdo suscrito entre la defensa del procesado y la Fiscalía General, en el que alias ‘Nene’ aceptó los cargos formulados en su contra por homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas de fuego agravado.

Los hechos ocurrieron el 6 de septiembre de 2019, cuando las víctimas Milton Urrutia Mora, José Milton Peña Pineda y Arsenio Maldonado Gamboa desayunaban en un establecimiento de comercio de Cúcuta. De acuerdo con la investigación, Yaruro Niño ingresó al lugar, disparó en repetidas ocasiones contra los firmantes de paz y huyó en una motocicleta tras colocarse un casco para ocultar su identidad.

Las pruebas recaudadas por la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía confirmaron la planeación y ejecución del ataque, así como la pertenencia del condenado a la red criminal La R, vinculada a múltiples hechos de violencia en la región.

Alias ‘Nene’ logró escapar de Colombia tras el crimen, pero una notificación azul de Interpol permitió ubicarlo y detenerlo en Venezuela. En abril de 2023 fue extraditado a Colombia, donde enfrentó un proceso judicial que hoy concluye con la condena. Desde su llegada al país permaneció privado de la libertad.

Las tres víctimas estaban plenamente acreditadas como firmantes de paz por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, lo que significa que estaban en el proceso de reincorporación a la vida civil en el marco del acuerdo firmado en 2016 entre el Estado y las extintas Farc. De acuerdo con Indepaz, entre 2017 y lo corrido de 2025 han sido asesinados 468 firmantes del acuerdo, 32 de ellos en Norte de Santander.