Condenan a la ‘Madame del Valle' por trata de personas con mafia japonesa Yakuza

El juez Segundo del Circuito Especializado de Buga condenó, en ausencia y sin ningún tipo de beneficio, a 30 años y 9 meses de prisión a Martha Lucrecia Hoyos Llanos, alias ‘María’, acusada de manejar una red transnacional de trata de mujeres que opera en el centro del Valle.



‘María’ reclutaba mujeres entre 18 y 25 años en el Valle del Cauca, a quienes enviaba a países de Asia con promesas de trabajo en hoteles 5 estrellas y altas remuneraciones en dólares. Sin embargo, a su llegada al extranjero, las jóvenes terminaban en manos de redes de una organización criminal que las obliga a ejercer la prostitución, convirtiéndose en damas de compañía de jefes de la mafia japonesa conocida como Yakuza y de empresarios extranjeros en Indonesia, Filipinas y Hong Kong.

La Fiscalía Especializada de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario imputó a Martha Lucrecia Hoyos cargos como coautora responsable de los delitos de trata de personas, tortura y concierto para delinquir.



“Martha Lucrecia Hoyos Llanos lidera una organización criminal de carácter transnacional cuya finalidad es la captación, traslado y recepción de mujeres colombianas, especialmente residentes en municipios del departamento del Valle del Cauca de escasos recursos para ser explotadas en países asiáticos”, explicó el juez segundo.



El proceso penal contra alias ‘María’ inició por la denuncia de una mujer que, atraída por los ofrecimientos engañosos de mejores oportunidades laborales en el exterior, cayó en manos de la hermana de la hoy condenada mujer, quien la trasladó hasta Yakarta, donde fue obligada a ejercer la prostitución en la capital de Indonesia durante un año, hasta que se fugó de sus captores.



De acuerdo con el testimonio de la víctima, mientras estuvo retenida, alias ‘María’ la obligó a inyectarse biopolímeros en una clínica artesanal en Manila, Filipinas, para agrandar sus senos y así obtener más dinero.



“Dos personas me hicieron acostar en una camilla, me hicieron quitar la blusa y el sostén, y empezaron a llenar de un aceite unas jeringas grandísimas (…) Me tocó dejarme hacer eso, me amarraron a la camilla y empezaron a inyectarme”, contó la mujer.



En la condena, el juez le solicitó al Ministerio de Justicia elevar una petición de extradición contra ‘María’, así como expedir una circular roja por Interpol para que sea capturada en cualquier país de Asia donde opere su red transnacional de trata de personas.