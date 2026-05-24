Confirman condena de 15 años de cárcel para fabricador de minas antipersona de las antiguas Farc

La Corte Suprema de Justicia se acogió en las últimas horas a los argumentos de la Fiscalía General de la Nación y confirmó la sentencia de 15 años y 8 meses de cárcel para Wilfrido Vallejo Mindiola, alias 'El Mono', exintegrante de las extintas Farc que estaba siendo judicializado por fabricar y suministrar de minas antipersona a este grupo armado, en medio de sus planes para atacar a la fuerza pública en La Guajira.

La autoridad rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa, al acreditar que hubo suficiente material probatorio para determinar que alias 'El Mono' se unió al entonces frente 59 de las Farc en 2008.

“La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa y señaló que la Fiscalía General de la Nación cumplió con la carga probatoria para acreditar que esta persona, desde 2008, se vinculó al entonces frente 59 del grupo armado ilegal, y cumplió diferentes actividades de orden logístico como el transporte de uniformes, labores de inteligencia, acompañamiento de comisiones y vigilancia armada, hasta convertirse en uno de los principales productores de artefactos explosivos no convencionales”, escribieron en un comunicado.

“En el curso de la investigación se conoció que algunas de las minas antipersona elaboradas por Vallejo Mindiola fueron utilizadas por las Farc – EP el 9 de abril de 2009, en el sector El Volador, en El Molino (La Guajira)”, agregaron.



Wilfrido Vallejo deberá pagar una multa de más de 758 salarios mínimos legales mensuales vigentes y cumplir la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la sanción principal.

Su judicialización será por los delitos de empleo, producción, comercialización y almacenamiento de minas antipersonal; concierto para delinquir agravado y utilización ilegal de uniformes e insignias. Ahora las autoridades están coordinando su traslado a prisión.