Consejo de Estado rechazó demanda de pérdida de investidura contra Miguel Uribe Turbay

El Consejo de Estado rechazó esta demanda que por cierto fue muy polémica y generó una ola de indignación en la que estos dos sindicatos del Ministerio de Defensa pedían la pérdida de investidura del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que hoy lucha por su vida en la Fundación Santa Fe tras sufrir un atentado contra su vida el pasado 7 de junio.

Aunque el auto de inadmision de esta demanda aún no está disponible porque faltan las firmas de algunos magistrados, Blu Radio estableció que se inadmite porque los demandantes no habrían señalado cuáles fueron las normas que se violaron o no son claras las pretensiones.

Esta fue una demanda que instauraron la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) y el Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa (Sinergen).

Ellos señalaban que el senador Miguel Uribe se habría válido de su cargo para obtener ventajas políticas indebidas que favoreciesen su aspiración electoral.

Allí, argumentaron que, se habrían violando así los principios éticos que rigen el ejercicio parlamentario, e incluso hicieron referencia al acto político en el que se presentó el atentado contra el senador Miguel Uribe en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón.

Hace apenas unas horas también el sindicato de servidores públicos no uniformados del Ministerio de Defensa se unió al rechazo por la demanda que busca tumbar la investidura de Miguel Uribe.

El Ministerio de Defensa también se pronunció recientemente sobre esta demanda, señalando que “frente a recientes actuaciones del sindicato Sinsergen – Defensa, organización que agrupa a servidores públicos civiles del sector, el Ministerio de Defensa Nacional se permite aclarar que sus declaraciones o acciones no representan ni comprometen, en ningún caso, la posición institucional de esta Cartera”.

Además, la cartera de defensa señaló que, Colombia atraviesa un momento en el que el respeto mutuo y la unidad nacional son más necesarias que nunca.