Consejo ratifica tutela a favor de Enrique Vargas Lleras contra afirmaciones de Petro

En un fallo de segunda instancia, el Consejo de Estado confirmó la sentencia de tutela a favor de Enrique Vargas Lleras, quien había denunciado vulneración a sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra por parte del presidente Gustavo Petro.

Todo se remonta a una publicación realizada por el mandatario en la red social X el 8 de octubre de 2024.

En el trino, el presidente Petro escribió: "Miles de millones de pesos se gana un Vargas Lleras por un sorteo que hace el otro Vargas Lleras en la corte arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá, que no solo consolida la privatización de la justicia sino que se apalanca fuerte para la politización de la justicia pública. Desde aquí juegan al golpe de Estado. No quieren un presidente democrático que no le haga juego a los negocios de la oligarquía de apellidos. La contratación del Gobierno debe abandonar este tipo de justicia privada para dirimir sus pleitos".

En respuesta, Enrique Vargas Lleras solicitó mediante acción de tutela la rectificación del mensaje, alegando que no tuvo injerencia alguna en el sorteo que determinó el nombramiento de Germán Vargas Lleras. Argumentó que dicho proceso se llevó a cabo bajo las normas establecidas por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, sin que los integrantes de la Corte Arbitral puedan intervenir en tales decisiones.

Presidente Gustavo Petro Foto: Presidencia - Joel González

La Presidencia, en su momento, se negó a rectificar, señalando que el trino de Petro hacía parte del debate político amparado por la libertad de expresión y que no se dirigía directamente a Enrique Vargas Lleras ni afirmaba explícitamente su responsabilidad.

Sin embargo, el Consejo de Estado concluyó que las afirmaciones del presidente sí afectaron el buen nombre y la honra del accionante, al insinuar una conducta irregular sin pruebas, lo que configura una vulneración a sus derechos fundamentales.

Tras conocerse la decisión, Enrique Vargas Lleras manifestó en su cuenta de X: “Lo dije y lo repito: miente con descaro, abusa del poder y deshonra la investidura presidencial. Ya es hora que pare tanta mentira. Deje de gobernar bajo la injuria y el desprestigio de otros”.