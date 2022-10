Corrupción en Amazonas pasó de agache por el coronavirus

A lo largo de esta semana, Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire, ha abordado el tema de las dificultades en el departamento del Amazonas de cara a la pandemia del coronavirus.

Este martes, el gobernador Jesús Galindo se refirió a las dificultades del departamento en materia de salud para enfrentar la crisis de la COVID-19 y se recordó el entramado de corrupción que tiene a tres gobernadores en prisión.

Todo se relaciona con la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que el pasado 10 de marzo ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario a tres exgobernadores del Amazonas: Manuel Antonio Carebilla, Guillermo Marín Torres y César Antonio Lugo Morales.

A los exmandatarios se les señala por tres delitos: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado.

Los exfuncionarios son procesados por, supuestamente, contratar tres veces la construcción de dos colegios y un hospital para el departamento de Amazonas. Las obras nunca fueron entregadas.

Los casos se relacionan con un convenio marco firmado el 15 de febrero de 2016 por el entonces gobernador del Amazonas Manuel Antonio Carebilla.

Carebilla fue representante a la Cámara por Cambio Radical y llegó avalado por ese partido a la Gobernación del Amazonas a “escribir una nueva historia”. Ese era el slogan. Y escribió efectivamente una nueva historia, pero de aparente corrupción, porque firmó un convenio marco con la Fundación Apoyo al Desarrollo Social, FAPDES, representada legalmente por Emerson Serrano Fierro, una fundación que se mueve en el Meta y en Tolima, prestando servicios de consultoría y apoyo institucional.

Nadie en amazonas conocía la fundación y la única explicación de su llegada a ese departamento es que uno de sus socios es Carlos Cleves Reinoso, con nexos politicos también con Cambio Radical, como lo publicó en su momento la Silla Vacia.

La idea era que la fundación, estructurara dos proyectos para que la Gobernación se los presentara al Gobierno nacional. Ese convenio no tenia ningún valor. Después de firmado, el gobernador fue capturado por vender cupos de su Unidad de Trabajo Legislativo, UTL, cuando era congresista por Cambio Radical entre 2006 y 2014 y fue condenado a 14 años de cárcel. Es decir, este gobernador ya estaba preso en La Picota.

Entonces el ministro del Interior juan Fernando Cristo, para ese momento, deja en encargo por instrucción del partido Cambio Radical al entonces secretario de Agricultura, Guillermo Marín Torres, que firma dos convenios derivados de ese convenio marco que le había dejado su jefe, los convenios 03 para la construcción del Nuevo Hospital de Leticia y el convenio 04 para la Construcción de la Nueva Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús.

Aquí cabe aclarar que los convenios 03 y 04 del 25 de febrero de 2016 no tuvieron valor económico ni contraprestación para ninguna de las partes.

Marín deja el encargo con investigaciones en la Procuraduría y llega al cargo en 2017 en propiedad Cesar Lugo Morales, también de Cambio Radical.

¿Pero entonces qué sucedió?

En julio de 2017 la Fundación Apoyo al Desarrollo Social FAPDES le entregó a la Gobernación del Amazonas el proyecto de construcción de la nueva institución educativa Sagrado Corazón de Jesús por un valor de 33 mil millones de pesos que incluía obra e interventoría.

La formulación y estructuración del proyecto corrió por cuenta de la fundación, o sea estudios y diseños, con los lineamientos de Planeación Nacional y sustentado ante el Ministerio de Educación Nacional con varias mesas y comités técnicos y en julio de 2017 el proyecto recibe concepto de favorabilidad.

Entonces fue llevado a la mesa de la OCAD CENTRO SUR, que es donde se deciden los proyectos que se van a pagar con plata de regalías. Y en agosto de 2017 al proyecto le asignaron los recursos provenientes del Sistema General de Regalías. El gobernador Lugo le pagó a la fundación parte de los estudios y diseños, pero no el total de acuerdo al convenio, por lo que la Fundación demando a la Gobernación del Amazonas.

La Fiscalía por su parte elevó a peculado las consultorías 1307 y 1308 de diciembre de 2013 firmados por el entonces gobernador Carlos Rodríguez Celis quien contrató la modernización de cinco instituciones educativas con el contrato 1307 que incluía el Sagrado Corazón de Jesús y la modernización de los hospitales del Amazonas con el contrato 1308 que incluía el Hospital San Rafael de Leticia.

En resumen, desde 2013 se proyectaron las obras y se han venido pagando y no se han construido, por lo que está investigado el gobernador de 2013 Carlos Rodriguez. Como si fuera poco en un solo periodo Amazonas tuvo 3 gobernadores que hoy están presos por corrupción y los dos proyectos sobre los cuales la Fundación entregó diseños, no fueron construidos. El proyecto del hospital no se aprobó y del colegio solo existe un 30 por ciento de su construcción, como lo confirmó la propia Gobernación.

Cambio Radical aclaró que desde 2107 expulsó al exgobernador Manuel Antonio Carebilla, por hechos relacionado con corrupción, aclara que que Guillermo Marin Torres es del Movimiento de Inclusión y Oportunidades y no de esa colectividad y que desde agosto de 2019 su comité de ética investiga a César Antonio Lugo Morales pero el partido no lo ha expulsado.

