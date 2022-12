Corte aplaza discusión sobre si caso Uribe pasa a la Fiscalía

Este jueves, durante poco más de seis horas, los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia estuvieron discutiendo la petición que hizo la defensa del expresidente Uribe que el caso y la investigación por falsos testigos, cuyo ponente es el magistrado César Reyes, pase a manos de la Fiscalía.

En la discusión estuvo toda la Sala de Instrucción, excepto la magistrada Cristina Lombana, quien, cabe recordar, fue separada de las investigaciones en contra de Álvaro Uribe Vélez.

La corte inició la discusión, pero no llegó a un acuerdo por lo que el próximo jueves continuará discutiendo este tema. La defensa del expresidente Uribe insiste en que al no tener conexión los presuntos delitos por los que es investigado Uribe con su función parlamentaria, no solo este proceso, sino otros como el de la masacre de El Aro, debe ir a manos de la justicia ordinaria.

