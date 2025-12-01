Corte avaló extradición a Italia de 'Dollarino', señalado jefe de la mafia en América Latina

La Corte Suprema de Justicia dio vía libre a la extradición hacia Italia de Emanuele Gregorini, alias 'Dollarino', considerado como el máximo cabecilla de la mafia italiana en América Latina y quien fue capturado en marzo de este año en Cartagena.

Gregorini es requerido por la autoridad de ese país para que responda por varios delitos, entre esos la asociación criminal de tipo mafioso, amenazas, extorsión y tenencia ilícita de armas.

El alto tribunal dio luz verde a este pedido de extradición al Tribunal de Milán por su presunta participación en una estructura criminal mafiosa que operaba en la región de Lombardía y que estaría integrada por miembros de organizaciones como Cosa Nostra, ’Ndrangheta y Camorra, bajo una modalidad confederada.

Extradición, imagen de referencia Foto: ImageFX

De acuerdo con el fallo, este sujeto, conocido con el alias de 'Dollarino', habría desempeñado un rol operativo clave dentro de dicha organización, actuando como hombre de confianza, intermediario de comunicaciones, ejecutor de extorsiones e intimidaciones, y partícipe en operaciones de tenencia de armas, tráfico de drogas y lavado de activos mediante testaferros.



El alto tribunal también dio vía libre a la extradición para que cumpla una condena en firme impuesta por el Tribunal de Velletri, relacionada con el delito de falsedad ideológica en documento público.

La última palabra sobre la extradición de Emanuele Gregorini la tendrá el presidente Gustavo Petro.