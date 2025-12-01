En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Corte avaló extradición a Italia de 'Dollarino', señalado jefe de la mafia en América Latina

Corte avaló extradición a Italia de 'Dollarino', señalado jefe de la mafia en América Latina

Emanuele Gregorino es requerido por la justicia de ese país por varios delitos, entre ellos, la asociación criminal de tipo mafioso, amenazas, extorsión y tenencia ilícita de armas.

Foto: Policía Nacional
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 1 de dic, 2025

