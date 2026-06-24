Corte Constitucional avala parcialmente emergencia económica por crisis climática

La Corte Constitucional avaló de manera parcial la emergencia económica y social declarada por la crisis climática en Montería, Córdoba, tras las intensas lluvias, pero limitó varias facultades gubernamentales.

¿Qué tumbó la Corte de la emergencia económica en Montería?

El alto tribunal determinó que no procederán las medidas enfocadas en la atención de la crisis financiera de las empresas de servicios públicos de energía eléctrica, ni las destinadas a mitigar el riesgo sistémico para la continuidad de dicho servicio domiciliario.

De igual forma, la Sala Plena dejó sin efectos las facultades extraordinarias de la Agencia Nacional de Tierras en materia de deslinde de tierras de la Nación, así como la recuperación de bienes de uso público y baldíos. Tampoco se permitirá la actualización de los planes de manejo de cuencas hidrográficas ni los procesos de acotamiento de rondas hídricas bajo este decreto excepcional.



Congreso Foto: AFP

A pesar de tumbar estos apartes, el fallo emitió órdenes estrictas para el Ejecutivo y el Congreso de la República de cara al futuro. Ambas instituciones deberán incluir, desde sus competencias, el impacto climático en la preparación de los próximos Planes Nacionales de Desarrollo para optimizar la respuesta estatal ante desastres.

Asimismo, el tribunal exhortó directamente al presidente de la República, en su condición de conductor del sistema de gestión del riesgo de desastres, a impulsar las medidas necesarias para asegurar el financiamiento permanente de estas políticas y fortalecer la capacidad de atención ante calamidades vinculadas al cambio climático.