Estos serán los senadores que representarán a Santander en el Congreso de la República

Santander tendría seis representantes en el Senado de la República para el periodo 2026-2030, tras las elecciones legislativas realizadas este domingo 8 de marzo en todo el país.

De acuerdo con los resultados preliminares del preconteo, los dirigentes políticos con base electoral en el departamento que lograron asegurar o perfilar una curul en la cámara alta son Laura Ahumada, del Pacto Histórico; Óscar Villamizar Meneses, del Centro Democrático; Gustavo Moreno, del movimiento En Marcha; Luis Eduardo Díaz Mateus, del Partido Conservador; Nelson López, de Cambio Radical; y Jennifer Pedraza Sandoval, del Nuevo Liberalismo.

Con esta conformación, el departamento mantendría una representación plural en el Senado, con presencia de distintas corrientes políticas que reflejan el panorama electoral regional. La elección de estos dirigentes también evidencia la continuidad de algunas casas políticas tradicionales, así como la llegada de nuevos liderazgos al escenario legislativo nacional.

Entre los senadores que llegarían al Congreson de la República se destaca Óscar Villamizar Meneses, quien ha consolidado una base electoral importante en Santander dentro del Centro Democrático y se ha posicionado como una de las principales figuras de ese partido en la región.



Por su parte, Luis Eduardo Díaz Mateus, del Partido Conservador, también logra mantener presencia de esa colectividad en el departamento. Díaz Mateus hace parte de una tradicional familia política santandereana que ha tenido participación en distintos cargos públicos y en el Congreso.

A estos nombres se suman liderazgos que lograron abrirse espacio en la contienda electoral y alcanzar votaciones significativas dentro de sus respectivas listas, es el caso de Laura Ahumada, del Pacto Histórico; Gustavo Moreno, del partido Alianza por Colombia; Nelson López, de Cambio Radical; y Jennifer Pedraza Sandoval, del Nuevo Liberalismo, quienes llegarían por primera vez al Senado.

La votación del departamento evidenció la consolidación de los partidos tradicionales, como el Centro Democrático y el Partido Conservador, pero también el avance de nuevos movimientos y listas emergentes que lograron captar el respaldo ciudadano.

Estos resultados representan una bancada santandereana variada, con figuras de experiencia política y nuevos liderazgos, que tendrán como reto impulsar proyectos de ley y defender los intereses del departamento a nivel nacional. La distribución también refleja cómo los ciudadanos de Santander buscan un equilibrio entre continuidad de partidos históricos y la renovación política.