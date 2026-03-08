Muere jurado de votación en accidente de tránsito tras jornada electoral en Santander

Un funcionario de la Alcaldía de Cimitarra murió en un accidente de tránsito ocurrido en la noche de este domingo, luego de cumplir funciones como jurado durante la jornada electoral realizada en el país.

La víctima fue identificada como José Vicente Fernández Martinez, quien durante varios años se desempeñó como funcionario de planta en la Secretaría de Hacienda de la administración municipal, donde era reconocido por su trayectoria y servicio a la comunidad.

De acuerdo con información preliminar, el funcionario se movilizaba en una motocicleta cuando se registró el siniestro vial en el que también estuvo involucrado un vehículo de carga pesada tipo volqueta. El choque ocurrió cuando Fernández regresaba al casco urbano del municipio tras cumplir su labor como jurado en las elecciones de este 8 de marzo.

Según las primeras versiones, el accidente se presentó en el sector conocido como Túnel Natural, en jurisdicción de Patio Bonito, cerca del aeropuerto municipal de Cimitarra.



Personas cercanas indicaron que el funcionario había participado durante toda la jornada electoral como jurado de votación y se dirigía de regreso al municipio cuando ocurrió el choque que terminó cobrando su vida.

Este accidente se suma a otros siniestros registrados en los últimos años en vías cercanas a Cimitarra, especialmente en la salida hacia Puerto Araujo, donde el constante tránsito de volquetas y vehículos de carga pesada ha estado relacionado con varios hechos fatales, como el ocurrido en 2025 cuando una madre y su hija murieron tras ser arrolladas por una volqueta mientras se movilizaban en motocicleta.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer las causas exactas del accidente y determinar posibles responsabilidades.