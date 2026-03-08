En vivo
Santanderes

Muere jurado de votación en accidente de tránsito tras jornada electoral en Santander

El hombre quién era funcionario de la Alcaldía de Cimitarra, murió luego de que la motocicleta en la que se movilizaba chocara contra una volqueta cuando regresaba de la jornada electoral.

Jurado de votación pierde la vida en accidente de tránsito
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de mar, 2026
Editado por: Alix Salamanca

