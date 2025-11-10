En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Corte Constitucional ordenó a EPS garantizar el servicio de cuidador a mujer de 100 años

Corte Constitucional ordenó a EPS garantizar el servicio de cuidador a mujer de 100 años

El alto tribunal reiteró las reglas para el reconocimiento del servicio de cuidador y pide con urgencia que el Gobierno y el Congreso avancen en la formulación e implementación de una política pública integral de cuidado.

