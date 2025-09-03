Corte Constitucional pone bajo la lupa la ley que regula encuestas en Colombia

La Corte Constitucional admitió una demanda que busca tumbar la Ley 2494 de 2025, normativa que regula la elaboración, publicación y divulgación de encuestas en Colombia. La acción fue presentada por Juan Manuel López, quien argumenta que la ley debió tramitarse como estatutaria al afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de información y la participación política.

Según la demanda, la norma impone restricciones que podrían limitar la pluralidad informativa y concentrar el control en pocos actores, al prohibir los sondeos no probabilísticos y exigir condiciones técnicas estrictas para publicar encuestas electorales. Además, advierte que varias disposiciones asignan nuevas funciones al Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que modificaría su diseño institucional.

Corte Constitucional Foto: Rama Judicial

La demanda también cuestiona la falta de un análisis de impacto fiscal, y señala que la creación de órganos técnicos, el registro nacional de firmas encuestadoras y las auditorías previstas en la ley implican gastos permanentes que no fueron evaluados, en contravía del principio de sostenibilidad fiscal.

La Corte entonces admitió esta demanda, pero además solicitó a las secretarías del Congreso los antecedentes legislativos, pidió concepto al Ministerio de Hacienda y convocó a los congresistas autores y ponentes de la iniciativa para que expliquen las razones de su trámite.

También se invitó a organizaciones como la MOE, Dejusticia, la FLIP, universidades y firmas encuestadoras para que emitan conceptos sobre el impacto de la norma.