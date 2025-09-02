Corte da tres días más a la Cámara para entregar actas clave de la reforma pensional

El alto tribunal accedió a la solicitud de prórroga que hizo el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, para entregar documentos clave dentro del proceso de control de constitucionalidad de la Reforma Pensional, el magistrado, sustanciador que en este caso es el presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, si bien da un plazo de tres días es claro señalar que sin esos documentos la Sala Plena no puede entrar a estudiar de fondo la Ley 2381 de 2024.

“Así, la decisión de fondo sobre la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024 exige contar con todo el material probatorio requerido. Teniendo en cuenta el carácter urgente del presente asunto y la necesidad de garantizar la integridad del control constitucional que ejerce esta Corte, se impone acceder a la prórroga solicitada. Máxime cuando la solicitud del presidente de la Cámara de Representantes fue presentada el 29 de agosto, encontrándose dentro del término inicialmente concedido de 3 días hábiles”, señala el auto.

Debate reforma pensional en la Cámara de Representantes Foto: Blu Radio

Concretamente, lo que la corte necesita es el acta de las sesiones extras de la subsanación del vicio de trámite por el cual fue devuelta esta reforma, más exactamente la del sábado 27 de junio incluso el magistrado Ibáñez dice que en tres ocasiones en distintos autos, le ha recordado a la Cámara de Representantes la importancia de los tiempos para los trámites de un estudio de constitucionalidad.

De esta manera, la Corte reiteró la importancia de las actas publicadas en la Gaceta del Congreso como el medio oficial y auténtico para acreditar los trámites legislativos, descartando que certificaciones parciales o registros audiovisuales puedan reemplazar dichos documentos.