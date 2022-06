Corte despenalizó aborto hasta las 24 semanas basándose en estudio sobre el tema

Luego de que se conociera la histórica decisión para Colombia que despenalizó el aborto hasta los seis meses de gestación, la Corte Constitucional publicó tres meses después de este debate la sentencia completa.

La Corte Constitucional señaló que el límite de la despenalización son los seis meses basándose en un estudio que mostró que el 92 % de los abortos voluntarios se efectúa dentro de las primeras 14 semanas de gestación.

Publicidad

Sin embargo, se remite a la jurisprudencia de Estados Unidos para indicar que "desde 1970 existía una regulación que permitía el aborto consentido hasta los seis meses”.

Se trata de la sentencia C-055 de 2022, con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo y el exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional Alberto Rojas Ríos, que señala que la decisión se toma basándose en el momento en el cual se rompe la dependencia de la vida en formación respecto a la persona gestante.

“El concepto de autonomía, que se asocia con el momento a partir del cual es posible considerar que se rompe la dependencia de la vida en formación respecto de la persona gestante, esto es, cuando se acredita una mayor probabilidad de vida autónoma extrauterina (cercana a un 50%), circunstancia que se ha evidenciado con mayor certeza a partir de la semana 24 de gestación, que corresponde al estado más avanzado del desarrollo embrionario”, precisa la sentencia.

También citó una aparte de la jurisprudencia de Estados Unidos en el que precisa que prohibir totalmente el aborto afecta la dignidad de la mujer.

Publicidad

“Es evidente el perjuicio que el Estado impondría a la gestante al negar por completo esta opción. Existe un daño directo y específico que puede encontrarse involucrado y que puede ser médicamente diagnosticado, aun en las etapas tempranas del embarazo. La maternidad puede forzar a la mujer a una vida y a un futuro angustiosos. El daño psicológico puede ser inminente”, dice.

Además, añade: “La salud física y mental puede ser agravada por el cuidado del menor. También existe la angustia, para todos los interesados, asociada con la maternidad no deseada, y existe el problema de llevar al nuevo ser a una familia que ya no puede, psicológicamente o de otro modo, cuidarlo. En otros casos, como en este, las dificultades adicionales y el estigma continuo de la mujer no casada pueden estar involucrados”.

Publicidad

Le puede interesar. Escuche el podcast El mundo hoy: