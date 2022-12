Corte llama a indagatoria a congresistas Daira Galvis y León Freddy Muñoz

La Corte Suprema llamó a indagatoria a la senadora de Cambio Radical Daira Galvis por parapolítica, específicamente por el delito es concierto para delinquir con grupos paramilitares.

Fuentes le confirmaron a BLU Radio que se investigan reuniones de la senadora con paramilitares entre 2004 y 2006 para pedir apoyo para su campaña.

De otro lado, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema llamó a indagatoria a León Fredy Muñoz, representante a la Cámara por la Alianza Verde y exconcejal de Bello, quien, recordemos, fue capturado en mayo de 2018 en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro con 160 gramos de cocaína, según confirmó la Policía Antioquia en su momento. Muñoz viajaba de Bogotá a Medellín.

Señala la corte que en los dos casos, las decisiones fueron adoptadas por todos los magistrados de la sala, excepto por la magistrada Cristina Lombana Velásquez, quien se excusó de asistir a la sesión ordinaria de la sala porque estaba en práctica de diligencias judiciales.

La reacción del congresista León Freddy Muñoz no se hizo esperar. Señaló: “Desde hace un año estaba esperando el llamado de la corte en este proceso y lo que queremos es agilizar. También determinar quiénes fueron los que se encargaron de este montaje en el aeropuerto. Yo esperaba que el proceso llegara a la corte porque mis rivales políticos querían que antes del 20 de julio cuando me posesionara, si no mataban no me posesionara”.