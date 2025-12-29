Diálogos de paz entre Ucrania y EEUU: analista señala que Trump "condicionó a Zelenski"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el pasado domingo 28 de diciembre con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski en su residencia en Florida, Miami, en relación a los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra de Ucrania, según lo anunciado por Zelenski el pasado viernes.

Sin embargo, para Federico García, profesor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y analista internacional, estas conversaciones no son una definitiva para alcanzar el sendero de la paz, considerando los anuncios de Trump donde especificaba que los acuerdos de paz para dar fin a la guerra entre Rusia y Ucrania ya iban en un 90 %.

El analista remarcó que esos diálogos hacen parte de "declaraciones grandilocuentes y exageradas" propias del estilo de negociación de Trump, y que aún quedan sobre el tintero diversas "líneas rojas" que no han sido abordadas de manera clara —o al menos ante la prensa—, entre ellos, el tema territorial, la congelación, incautación o robo de los bienes rusos en los bancos europeos y la participación de Europa en las negociaciones.



No se podrá avanzar en los acuerdos sin la postura de Rusia

García insiste en que Ucrania es el escenario donde se llevan a cabo las negociaciones de dos grandes potencias —Rusia y Estados Unidos—, y que Trump "condicionó a su aliado Zelenski", para "proteger los intereses financieros y geopolíticos" de Estados Unidos.

"El presidente Trump y el presidente Zelenski podrán hablar todo lo que quieran, pero mientras no se incorpore la posición rusa, es poco lo que se puede avanzar" en esta disputa de poder entre Estados Unidos y Rusia en territorio ucraniano.



Ante los 20 puntos elaborados entre Ucrania y Estados Unidos, el analista precisó que Ucrania limita su poderío en número de oficiales y prefiere adherirse a la Unión Europea antes que a la OTAN, planteando la posibilidad de que Zelenski de su brazo a torcer y termine cediendo el Donbás.

García señala que, de hecho, gran parte de Donetsk (90-95%) y Lugansk (70%) ya está en manos rusas, y es cuestión de tiempo que estas provincias, junto a Zaporiyia y Jersón, pasen a estar controladas definitivamente por tropas rusas.

Además, sostiene que la realidad militar en el terreno es brutal y se impone a los "buenos deseos", puesto que Rusia está ganando y avanzando de manera consistente el territorio ucraniano.



Conflicto entre Rusia y Ucrania es "un mal negocio"

García persiste en que el afán de Trump no es tanto por un sentido humanitario, sino por reducir el "desangre financiero" que ha significado financiar a Ucrania durante 4 años con malos resultados, ya que los objetivos de debilitar y arrinconar a Rusia mediante sanciones no han funcionado.

Ante el temor de un Vladimir Putin expansionista que pudiera llegar hasta el resto de Europa, el analista argumenta que el conflicto se originó por la expansión inexorable de la OTAN hacia el oriente desde la caída del muro de Berlín.

Rusia considera la posible incorporación de Ucrania a la OTAN como una provocación inadmisible y un motivo de guerra (casus belli), pues busca mantener un colchón o zona de seguridad a su alrededor. Aunque Rusia está abierta al diálogo por los costos financieros y de reputación de la guerra, la "confianza entre las partes se ha roto".

Sobre la premisa de Trump de acabar la guerra en 24 o 48 horas, García explica que el presidente estadounidense es un hombre de negocios que quiere detener el conflicto porque es un "mal negocio" y un problema financiero grave.

El experto señala que, en este escenario, Estados Unidos "funge como un buen componedor" en las negociaciones, pero con un enfoque pragmático. Define a Trump no como un hombre de paz, sino como un "hombre de negocios" que busca detener el conflicto porque lo considera un "mal negocio".

