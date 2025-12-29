En vivo
Diálogos de paz entre Ucrania y EEUU: analista señala que Trump "condicionó a Zelenski"

Diálogos de paz entre Ucrania y EEUU: analista señala que Trump "condicionó a Zelenski"

El analista internacional Federico García afirma que la conversación que se llevó a cabo entre Trump y Zelenski en Miami no es definitoria para el Sendero de la Paz entre Rusia y Ucrania y que, sin la participación rusa, será imposible avanzar en los acuerdos.

