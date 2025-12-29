La captura de un hombre acusado de asesinar a su propio padre ha causado conmoción en Zamora, Michoacán. Se trata de un hombre identificado como Roberto, señalado por las autoridades como el presunto responsable de la muerte de un adulto mayor de 85 años, ocurrida a finales de noviembre de 2025.

El caso ha generado rechazo e indignación en la comunidad, especialmente por tratarse de un crimen cometido contra una persona en condición de vulnerabilidad y dentro del entorno familiar.

Según informó la Fiscalía General del Estado (FGE), los hechos se registraron en una vivienda ubicada en la colonia Infonavit Progreso Nacional, donde la víctima habría sido sometida a constantes agresiones físicas y verbales durante los días 28 y 29 de noviembre.

Hombre acabó con la vida de su papá tras propinarle múltiples golpes: esto se sabe

Aunque otros familiares intervinieron tras el segundo episodio de violencia y trasladaron al adulto mayor a otro inmueble con la intención de protegerlo, su estado de salud se deterioró rápidamente y falleció pocas horas después, a causa de las lesiones sufridas.



Con base en el material probatorio y los testimonios recolectados durante la investigación, la Fiscalía Regional de Zamora solicitó y obtuvo una orden de captura contra Roberto, que ya fue ejecutada.

El hombre fue puesto a disposición de las autoridades judiciales y deberá responder por el delito de homicidio en razón de parentesco, una conducta que contempla sanciones elevadas en la legislación de Michoacán. De ser declarado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 35 años de prisión, además de la pérdida de derechos hereditarios.