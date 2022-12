Corte niega suspensión del proceso contra Musa Besaile por cartel de la toga

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia negó la petición del excongresista Musa Besaile de suspender su proceso por el denominado 'cartel de la toga' para que pasara a nueva sala especial creada para garantizar la doble instancia a los aforados.

Según el alto tribunal, no existen argumentos jurídicos para no continuar con su proceso porque aún las salas de juzgamiento de primera instancia no están ejerciendo sus funciones.

Para la corte, la reforma mantuvo la facultad de investigar a los miembros de Congreso y "nada impide que entre a juicio, hasta tanto entren en funcionamiento las nuevas salas”.

Entre tanto, la defensa de Besaile aseguró que acatará la decisión del alto tribunal y esperará a que las nuevas salas asuman sus competencias para radicar un nuevo recurso.

El excongresista por el departamento de Córdoba es investigado tras asegurar que, presuntamente, pagó al menos 2.000 millones de pesos para suspender una orden de captura de un proceso por parapolítica ante la Corte Suprema de Justicia.

