Corte Suprema deja en firme condena de 24 años al exalcalde Samuel Moreno

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena a 24 años de prisión contra el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno, por el carrusel de los contratos.

La Sala de Casación penal de la Corte no admitió la demanda presentada por la defensa del ex alcalde Samuel Moreno, que argumentaba violación de los derechos fundamentales de Moreno por irregularidades en el proceso y a la hora de emitir fallo condenatorio contra el ex mandatario.

Dicha demanda se presentó contra el fallo de segunda instancia emitido por el Tribunal Superior de Bogotá, en donde aumentó su pena de 18 a 24 años de cárcel por exigir el pago de una comisión para la adjudicación de un contrato de 67.000 millones de pesos para la prestación del servicio de ambulancias en 2009. Dicho contrato fue suscrito entre la Secretaría Distrital de Salud y la Unión Temporal Transporte Ambulatorio de Bogotá.

Para la Corte, se evidenció un vínculo de “subordinación” entre Moreno y Héctor Zambrano, quien se desempeñaba como secretario de salud de la época, por lo que para el alto tribunal el ex mandatario “no solo tenía la potestad de removerlo del cargo, sino que los planes y proyectos de la Secretaría de Salud debían serle consultados” lo que demuestra que Moreno tenía conocimiento de las irregularidades con este contrato.

Finalmente, la Corte señalo que no existe justificación para hacer una revisión de oficio a la condena proferida en aquella época por lo que la pena continuaría en pie.