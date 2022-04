Corte Suprema le da luz verde a la extradición de Nini Johana Úsuga, hermana de alias ‘Otoniel’

La Corte Suprema de Justicia conceptuó favorablemente la extradición de Nini Johana Úsuga David, hermana de alias ‘Otoniel’. De acuerdo con la acusación, formulada por la justicia de Estados Unidos a través de la Embajada en Bogotá, la mujer era jefe de finanzas del Clan del Golfo.

La defensa de Nini Úsuga, alias ‘La Negra’ habría solicitado tener en cuenta unas pruebas, aunque el 10 de noviembre de 2021 el tribunal decretó algunas de las pruebas solicitadas por sus abogados, dirigidas a verificar el cumplimiento de la garantía del non bis in ídem. Sin embargo, se negó la práctica de otras, por considerarlas impertinentes de cara a los puntos que debe revisar esta Corte para emitir el respectivo concepto de extradición.

La defensa de alias ‘La Negra’ había dicho que por el principio del non bis in ídem “no se garantiza en los juicios surtidos en los Estados Unidos a raíz de una solicitud como la que ahora se estudia, pues en ese país se ha adoptado el criterio de que tal cosa debe ser declarada por el Estado requerido a la hora de conceder o negar la petición de extradición.

En esa medida, pidió que esta Corte sea garante del respeto por dicho principio, mediante la revisión exhaustiva de los hechos por los cuales Nini Johana Úsuga David fue condenada en Colombia y, en consecuencia, niegue, la extradición solicitada de encontrar que aquellos se identifican con los que soportan la acusación extranjera”.

Sin embargo, la Corte Suprema negó esta petición y emitió un concepto favorable de extradición:

“Por la Secretaría de la Sala se comunicará esta determinación a la requerida Nini Johana Úsuga David, a su defensor y al representante del Ministerio Público, al igual que al Fiscal General de la Nación para lo de su competencia en relación con la capturada con fines de extradición. Finalmente, se devolverá la actuación al Ministerio de Justicia y del Derecho para los trámites legales subsiguientes”, señala el fallo de la Corte Suprema.

