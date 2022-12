“Crucé la línea y comenzó mi degeneramiento moral”: Gabriel García Morales

El ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales fue el cuarto testigo en declarar contra el expresidente de Corficolombiana José Elías Melo, en medio del caso de los sobornos de Odebrecht en Colombia.

En medio de las gestiones que hacía Luiz Bueno Junior, expresidente de Odebrecht para Colombia, para que les adjudicaron la Ruta del Sol II, pidió una reunión informal a García Morales para hablar del proyecto. Dice el ex viceministro -entre lágrimas- que en el momento en que aceptó esas reuniones informales cruzó la línea para su “degeneramiento moral”.

“Ahí crucé la línea y comenzó mi degeneramiento moral”, fueron las palabras de García Morales.

Reunión sobre sobornos

Dijo, además, que se reunió en no más de tres oportunidades con Bueno Junior para hablar de temas ilegales. Le habló de que Odebrecht contaba con una oficina de emprendimientos de estructuraciones que podían financiar un emprendimiento o un crédito no reembolsable. “Específicamente, era un soborno”, dijo.

Según él, Bueno Junior le dijo que era “un mecanismo perfecto porque Corficolombiana no podía hacer ese tipo de giros, entonces que ellos iban a asumir ese pago por la oficina de estructurados”, lo cual era casi imperceptible.

García Morales asegura que, según Bueno Junior, Corficolombiana asumió el porcentaje que le correspondía del soborno, que era el relativo al 30 % porque era el que tenía en la sociedad.

Sin embargo, dijo que nunca tuvo contacto directo con Melo.

“El señor Luiz Bueno me hablaba del soborno, siempre mencionaba a Marcelo Odebrecht y mencionaba a Melo. Decía que ellos habían aprobado el monto y que la persona que comunicaba eso era Melo”, relató.

García Morales aseguró que Bueno Junior, incluso, lo amenazó con denunciarlo si Odebrecht no ganaba la licitación.

“Que su jefe y su socio me mandaban a decir que ellos tenían tanta seguridad de que eran los ganadores que si no se adjudicaba a ellos pues iban a demandar. Y no solo a demandar sino a denunciarme penalmente por celebración indebida de contratos”, señaló el ex viceministro.

Concepto jurídico “pago por Corficolombiana”

Gabriel García aseguró en el juicio que, como garantía de que Corficolombiana sabía de los sobornos, le pidió a Bueno Junior un concepto jurídico de esa empresa en específico y así se lo hizo llegar.

“El 15 de diciembre Pedro Valencia, asesor de Corficolombiana, me entregó un concepto elaborado por el abogado Hugo Palacios”, leyó en medio de la diligencia.

Dijo el exviceministro de Transporte que el concepto lo pagó Corficolombiana, según se lo contó Bueno Junior. “No me dijo una persona en específico”, relató.

García Morales aseguró también que ese concepto jurídico se lo “pidieron a José Elías Melo y Melo posteriormente a Palacios” y que le dio tranquilidad porque iba en la misma vía del comité evaluador del Inco, que iba encaminado a que se rechazara la oferta de una empresa española que competía con Odebrecht para ganar la Ruta del Sol II.

Destino del soborno de los 6,5 millones

Sobre el destino de los 6,5 millones de dólares que le entregaron a García Morales a través de la empresa Lurion Trading de Enrique Ghisays, el ex viceministro explicó a dónde fueron a parar. Según él, solo fue una parte para Ghisays y lo demás para él.

“750.000 dólares fueron para Ghisays y el resto para mí. El destino final de lo mío fue para unas acciones en el proyecto Puerto Bahía y unas inversiones en bolsa que perdí. Ya devolví 2 millones 600.000 dólares a la Fiscalía de un lote y una empresa”, puntualizó.

