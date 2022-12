Defensa del general (r) Guatibonza pedirá revisar motivos para ordenar su captura

Ad portas de definirse la medida de aseguramiento contra el exdirector Antisecuestro y Extorsión de la Policía, General Humberto Guatibonza, por su presunta vinculación con una red de interceptaciones ilegales a funcionarios, personalidades y empresas, la defensa del oficial en retiro pedirá revisar los motivos para ordenar su captura.



La orden fue expedida el pasado martes 11 de septiembre y fue hecha efectiva hacia el mediodía del miércoles 12 en el norte de Bogotá. Sin embargo, para los apoderados de Guatibonza Carreño, no son claras las razones de esa medida, habida cuenta, entre otras cosas, de la respuesta enviada por la Fiscalía a un derecho de petición, en la que se aseguraba que el General no tenía investigaciones en su contra.



En el proceso, que ha convertido en testigo estrella al coronel retirado del Ejército Jorge Humberto Salinas, capturado en abril por los mismos hechos, obran según la Defensa del también ex Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, 165 carpetas de las cuales sólo en una se menciona el nombre de Guatibonza, y en esa carpeta aparecerían tres casos que lo relacionan pero no tendrían que ver con las denuncias formuladas respecto a las chuzadas contra el Fiscal General y otro abogados.

Para tal efecto, la defensa de Humberto Guatibonza solicitará soportes de la argumentación de la Fiscalía ante el juzgado que expidió la orden de captura, en un intento por evitar la medida de aseguramiento que deberá definirse en la audiencia prevista para las 9 de la mañana de este viernes.