Defensoría pide protección integral para el joven ambientalista Francisco Javier Vera

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente para garantizar la protección integral del joven activista ambiental Francisco Javier Vera, quien ha sido víctima de hostigamientos, estigmatización y violencia digital al punto de verse obligado a salir del país. Según el organismo, estos ataques vulneran sus derechos fundamentales y desincentivan el liderazgo juvenil en la defensa del ambiente y los derechos humanos.

El comunicado advierte que los hostigamientos contra Francisco se expresan principalmente en redes sociales, con acusaciones falsas, montajes y comentarios ofensivos. Además, subraya que no cuenta con un entorno protector para ejercer su liderazgo, lo que agrava el riesgo.

La Defensoría exigió a las autoridades competentes adoptar medidas urgentes y coordinadas, entre ellas:



Fortalecer mecanismos de protección con enfoque diferencial para jóvenes.

Investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la violencia.

Desplegar estrategias pedagógicas y culturales que valoren a quienes defienden el ambiente.

Regular plataformas digitales para frenar la violencia y las amenazas en línea.

Francisco Javier Vera Foto: AFP

El organismo expresó su solidaridad con Francisco Javier y su familia, y reiteró que su liderazgo es una voz necesaria para la construcción de un país más democrático, inclusivo y sostenible.



La Defensoría contextualizó que la violencia contra el joven ocurre en medio de un panorama crítico para defensores ambientales en Colombia. Según la ONU, en 2023 fueron asesinados 44 defensores, y hasta septiembre de 2024 ya se habían confirmado 15 homicidios adicionales. Por su parte, el informe de Global Witness (septiembre de 2025) ubicó nuevamente a Colombia como el país más peligroso del mundo para quienes protegen la naturaleza: de los 146 defensores asesinados en 2024, 48 eran colombianos, lo que representa el 33 % del total global.

Con este panorama, la Defensoría insistió en que proteger a jóvenes como Francisco Javier es clave para garantizar un futuro sano, digno y respetuoso para toda la sociedad.