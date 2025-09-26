En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Defensoría pide protección integral para el joven ambientalista Francisco Javier Vera

Defensoría pide protección integral para el joven ambientalista Francisco Javier Vera

La entidad rechazó los hostigamientos y violencia digital contra el líder juvenil y exigió medidas urgentes del Estado en un contexto crítico para defensores ambientales en Colombia.

Francisco Javier Vera.jpg
Francisco Javier Vera //
Foto: X @franciscoactiv2
Por: Cristhian Correa
|
Actualizado: 26 de sept, 2025

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente para garantizar la protección integral del joven activista ambiental Francisco Javier Vera, quien ha sido víctima de hostigamientos, estigmatización y violencia digital al punto de verse obligado a salir del país. Según el organismo, estos ataques vulneran sus derechos fundamentales y desincentivan el liderazgo juvenil en la defensa del ambiente y los derechos humanos.

El comunicado advierte que los hostigamientos contra Francisco se expresan principalmente en redes sociales, con acusaciones falsas, montajes y comentarios ofensivos. Además, subraya que no cuenta con un entorno protector para ejercer su liderazgo, lo que agrava el riesgo.

La Defensoría exigió a las autoridades competentes adoptar medidas urgentes y coordinadas, entre ellas:

  • Fortalecer mecanismos de protección con enfoque diferencial para jóvenes.
  • Investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la violencia.
  • Desplegar estrategias pedagógicas y culturales que valoren a quienes defienden el ambiente.
  • Regular plataformas digitales para frenar la violencia y las amenazas en línea.
Francisco Javier Vera.jpg
Francisco Javier Vera
Foto: AFP

El organismo expresó su solidaridad con Francisco Javier y su familia, y reiteró que su liderazgo es una voz necesaria para la construcción de un país más democrático, inclusivo y sostenible.

La Defensoría contextualizó que la violencia contra el joven ocurre en medio de un panorama crítico para defensores ambientales en Colombia. Según la ONU, en 2023 fueron asesinados 44 defensores, y hasta septiembre de 2024 ya se habían confirmado 15 homicidios adicionales. Por su parte, el informe de Global Witness (septiembre de 2025) ubicó nuevamente a Colombia como el país más peligroso del mundo para quienes protegen la naturaleza: de los 146 defensores asesinados en 2024, 48 eran colombianos, lo que representa el 33 % del total global.

Con este panorama, la Defensoría insistió en que proteger a jóvenes como Francisco Javier es clave para garantizar un futuro sano, digno y respetuoso para toda la sociedad.

