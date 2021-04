Delincuente hackeó cuenta de coronel retirado de la Policía e intentó engañar a sus contactos

Un usuario en redes sociales dio a conocer el caso de una supuesta suplantación al coronel retirado de la Policía Nacional Omar Pardo, a quien le habrían hackeado su cuenta de WhatsApp para pedir dinero a sus contactos.

BLU Radio habló con Yesid Molina, el ciudadano que denunció el caso vía Twitter y a quien le llegó un mensaje, supuestamente del coronel retirado, quien era conocido de él. En el mensaje el exoficial lo habría saludado, entabló una pequeña conversación con él y luego le pidió dinero prestado de manera urgente.

¿Cómo se dio todo?

"Recibí el mensaje de una persona que tenía en el celular donde me saludaba y me decía, hablas con el coronel Omar Pardo, ¿Qué más? ¿usted que está haciendo?, guarde mi numero para cualquier cosa. A los cinco minutos me manda ese mensaje pidiéndome plata", relató Molina a BLU Radio.

Molina publicó el pantallazo de la conversación donde se lee el mensaje que recibió y lo que le respondió a quien suplantó al coronel retirado, Luego, dejó un mensaje alertando a los usuarios de Twitter .

Perdonen el madrazo, pero da piedra que traten de engañar a la gente con esta nueva modalidad de "hackear" las cuentas de whatsapp. pic.twitter.com/XFeX0PoSit — Yesid Molina (@yesidmolinase) April 13, 2021

Yo sabía que no era él

"Yo, sabiendo quien es el, sabía que era una suplantación. Les escribí eso y la respuesta fue como burlándose. Hay que denunciar este tipo de cosas, los tipos son muy buenos porque le mandan un mensaje a cada contacto que tenga el coronel en su celular y habrá quienes pensaran que esta mal económicamente y terminaran girándole plata a donde ellos digan", enfatizó Molina.