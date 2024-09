Demandaron ley que prohíbe las corridas de toros ante la Corte Constitucional

El representante Christian Garcés, del Centro Democrático, demandó la ley que prohíbe las corridas de toros ante la Corte Constitucional, donde solicita suspender los efectos de dicho proyecto que fue aprobado en la legislatura pasada y sancionado hace menos de dos meses por el presidente Gustavo Petro.

Por lo anterior, la senadora Esmeralda Hernández, quien fue ponente de este proyecto en el Congreso de la República, aseguró que defenderán esta ley hasta que sea una realidad.

“No acabamos de sancionar esta ley cuando ya le han llegado algunas demandas de constitucionalidad, la primera fue del Centro Democrático, ellos no aceptan, no reconocen que nuestro país ya ha evolucionado para rechazar todas las formas de tortura y de violencia, no solamente a nosotros los seres humanos, sino también con seres sintientes”, aseguró Hernández.

Además añadió que están preparados con "un equipo técnico y jurídico sólido para defender la ley ante la Corte Constitucional".

"Estoy segura y confío en el mandato ciudadano, en la decisión que el Congreso de la República justamente reclamó, ya que más del 90 % de la ciudadanía se oponía”, añadió la senadora.

Incluso, por último, calificó a los autores de la demanda como enemigos de los animales y aseguró que confía en que la Corte Constitucional respalde a lo decidido por el legislativo hace más de tres meses, el cual contó con el apoyo de decenas de organizaciones defensoras de los animales.