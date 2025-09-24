Denuncian a funcionarios de la SuperNotariado por presuntas irregularidades en concurso de notarios

El pasado 9 de septiembre fue suspendido por el Consejo Superior de Carrera Notarial el concurso público de méritos para el nombramiento de notarios, lo anterior tras advertencias de la Procuraduría por presuntas irregularidades y denuncias de algunos participantes, según las cuales no había posibilidad de interponer recursos contra decisiones preliminares, lo que impediría ejercer plenamente el derecho a la defensa frente a las listas de admitidos.

Ante la Fiscalía, el abogado Andrés Felipe Zambrano presentó una denuncia penal contra funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro por presuntas irregularidades en este concurso de notarios.

Primero, hizo unas advertencias sobre la licitación con la cual se contrató a la Universidad Libre para organizar el concurso de méritos.

Notarías y oficinas de registro del país suspenderán servicios por mantenimiento: aquí las fechas Foto: Notaría 39.

“Dentro del proceso se pudo evidenciar que hubo una variación en la etapa final del comité evaluador, sin ningún tipo de trazabilidad y publicidad, habilitando de una manera cuestionable simplemente a la Universidad Libre como único proponente”, dijo el abogado Zambrano.



Además, el abogado advierte que el proceso tendría un déficit presupuestal.

“El proceso se adelantó con un déficit presupuestal: el costo real superaría los 37.000 millones de pesos, pero la apropiación inicial apenas alcanzaba los 8.127 millones. Además, los recursos provinieron del Fondo Cuenta Especial del Notariado, a pesar de que el Decreto 1069 de 2015 ordena que los concursos deben financiarse con el presupuesto de la Superintendencia, lo que podría configurar un vicio de legalidad”, señaló el abogado al hacer la denuncia.