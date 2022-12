Denuncian ante el CNE el nuevo nombre del partido político de Farc

Ya fue radicara la primera queja ante el Consejo Nacional Electoral en contra del nuevo nombre del partido político de las Farc.



Fue hecha por dos juristas colombianos que argumentan que la sigla no es conveniente y revictimiza a quienes sufrieron el conflicto en los últimos 50 años.



El abogado Hollman Ibáñez radicó la demanda en contra del nuevo nombre Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común por dos razones:



La primera, por conveniencia, pues no se puede utilizar el nombre de un grupo armado que irrespetaría a las víctimas y las revictimiza.



La segunda, “eminentemente legal, ya que la Constitución nacional y la ley electoral prohíbe que se haga apología al delito y que se constriña al elector. Las Farc, por más de 50 años, han utilizado esa sigla para delinquir, extorsionar, victimizar, y no podemos permitir que ese nombre ahora se convierta en un partido político para hacer política”, aseguró el jurista.



Dijo también que, contrario a lo dicho por algunos analistas, el nombre no los pone en desventaja ni fue una mala elección, ya que como partido político sacarán provecho de la sigla que tiene gran reconocimiento y aceptación en algunas zonas del país como los territorios donde estarán las 16 circunscripciones de paz. Para el abogado, las Farc sacarían provecho de las siglas en las elecciones del 2018.



“No es una movida poco inteligente, es muy inteligente. Si analizamos el tema de las 16 circunscripciones de paz, si vemos las zonas donde las Farc han tenido injerencia a nivel regional, este nuevo nombre va a aumentar la votación, ya sea por los simpatizantes o bien sea por coacción. Ese nombre va a coaccionar a las personas dentro de los territorios afectados por la violencia. Van a aprovechar su nombre para presionar o para buscar adeptos”, finalizó Ibáñez.



