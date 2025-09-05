Denuncian incumplimiento de normas en traslados de diplomáticos de carrera

Hay una serie de denuncias sobre unas presuntas irregularidades en los recientes traslados de funcionarios de carrera diplomática, señalando que se estarían vulnerando principios establecidos en el Decreto Ley 274, que regula esta materia.

Esto tiene que ver con que en lugar de aplicar el principio de alternancia de cuatro años en las misiones en el exterior, las autoridades habrían implementado una práctica que permite traslados anuales.

Según las denuncias, esto afecta el desempeño de los funcionarios, pues en ese tiempo apenas comienzan a establecer contactos y, en algunos casos, a aprender el idioma del país de destino.

Actualmente existen cerca de 1.000 cargos diplomáticos, de los cuales apenas un poco más de 400 corresponden a la carrera. La fuente consultada señala que lo que antes era una excepción nombrar personal por necesidad del servicio se convirtió en una costumbre que ha deteriorado la gestión en el exterior.

La preocupación aumenta porque, en los últimos meses, más de 40 diplomáticos de carrera habrían sido trasladados sin cumplir con los requisitos ni con los tiempos mínimos exigidos.

Cada movimiento de este tipo, según cálculos internos, le cuesta al país entre 70 y 90 millones de pesos, lo que implica un alto impacto fiscal.

Blu Radio Foto: reddecuidadociudadano.gov.co

En Blu Radio consultamos al abogado constitucionalista Germán Calderón España quien aseguró que: “Ese principio fue implementado para que desde la óptica en que crearon ese decreto ley se mantuviera una rosca de por vida en el poder y en el servicio diplomático y consular”.

Calderón España señala además que el Consejo de Estado adoptó una decisión en favor del cumplimiento estricto de la alternancia, desde ahí el Tribunal, acatando la línea jurisprudencial, ha venido tumbando todos los nombramientos desde hace un tiempo.

“Eso le hace un daño muy grande al erario público porque alternar es muy costoso, pues equivale a cambiar personal casi cada año con las consecuencias que acarrea, porque trasladar a un funcionario de carrera equivale a trasladar a su familia y demás aspectos que se surten alrededor. Es un tema muy costoso que la justicia no le ha puesto cuidado”, dijo el jurista.