Unidiplo rechazó “estigmatización” del presidente Petro a la carrera diplomática

El sindicato de la Cancillería Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular, Unidiplo, rechazó lo dicho por el presidente Gustavo Petro durante un consejo de ministros en el que ordenó que se eliminen los requisitos para ser embajador en Colombia.

"Porque el sindicato es blanco, es de los que eligieron los señores presidentes de la oligarquía colombiana, y están ahí sus familiares y amigos (…) Entonces, señora Canciller, esto lo he dicho ya hace dos meses, no debe haber requisitos para nombrar embajadores y embajadoras de Colombia, cualquier hijo de obrero puede ser embajador, no les gusta, pues este es el Gobierno del cambio".

Hubo variación en la aprobación de la gestión del presidente Gustavo Petro, Invamer Foto: Presidencia - Andrea Puentes

La canciller Laura Sarabia se reunió con el sindicato para proponerles que se encuentren con el presidente Gustavo Petro para aclarar dudas alrededor de la eliminación de los requisitos. Sin embargo, el presidente de esta organización sindical, Diego Bautista, se pronunció rechazando lo dicho por el mandatario.

“Rechazamos la estigmatización a la carrera diplomática. Es desconocerla. La carrera es diversa y todos han accedido a ella de manera diversa. No hay visión más alejada que la que dio el presidente Gustavo Petro ayer”, dijo.

Los sindicatos insisten en que quieren mejorar las condiciones del servicio exterior. Resaltaron que el presidente Petro en campaña se comprometió a designar embajadores de carrera diplomática y por ello pidieron que se cumpla.