Denuncian presunto prevaricato de miembros de la Comisión de Acusaciones en casos contra Petro

Ante la Corte Suprema de Justicia fue radicada una denuncia contra 5 miembros de la Comisión de Acusación de la Cámara por presuntas omisiones y actuaciones irregulares en las investigaciones contra Gustavo Petro.

Foto: Cámara de Representantes y Presidencia
Por: Sergio Barbosa
Actualizado: 24 de nov, 2025

