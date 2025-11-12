En vivo
Comisión de Investigación de la Cámara abrió investigación previa a Petro por "tarimazo" en Medellín

Comisión de Investigación de la Cámara abrió investigación previa a Petro por "tarimazo" en Medellín

El concejal de Medellín, Alejandro de Bedout, le había pedido a la Comisión presuntas irregularidades relacionadas con la realización del evento denominado "Paz Urbana".

