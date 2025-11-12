Comisión de Investigación de la Cámara abrió investigación previa a Petro por "tarimazo" en Medellín

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes le abrió una investigación previa al presidente Gustavo Petro por el "tarimazo", un evento que se realizó en Medellín en el cual el mandatario compartió tarima con los jefes de las bandas delincuenciales del Valle del Aburrá, en el marco de la paz total.

El evento se hizo el 21 de junio y posteriormente el concejal de Medellín Alejandro de Bedout le pidió a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara que investigue si el presidente Petro cometió alguna irregularidad en ese evento.

"En dicha denuncia, el denunciante expuso hechos que, a su juicio, podrían constituir conductas penalmente relevantes, como participación indebida en política, utilización de recursos públicos para fines proselitistas, convocatoria irregular a una Asamblea Nacional Constituyente por fuera del marco constitucional vigente, hostigamiento a autoridades territoriales y la presunta participación de personas privadas de la libertad y de miembros de estructuras armadas ilegales en un evento de carácter oficial, transmitido por medios públicos y con presencia de altos funcionarios del Gobierno Nacional", dice el documento de la Comisión de Investigación.

Daniel Quintero en 'tarimazo' de Petro en Medellín. Foto: captura de pantalla video suministrado.

Además el denunciante aseguró que en el evento también se exhibieron símbolos del movimiento político "independientes" y se hizo alusión a la aspiración presidencial del exalcalde Daniel Quintero, lo que podría implicar una actuación contraria a la neutralidad política.



En las últimas horas la Comisión abrió la investigación previa y ordenó la práctica de unas pruebas.

"Ordénase la apertura de la investigación previa dentro del expediente No. 6992 instaurado por Alejandro de Bedout Arango contra el presidente de la República Gustavo Francisco Petro Urrego, por los hechos denunciados en relación con la realización del evento denominado "Paz Urbana", efectuado el 21 de junio de 2025 en la ciudad de Medellín (Antioquía), conforme al artículo 424 de la Ley 600 de 2000"; señala el auto.

Al INPEC se le solicita que remita las resoluciones con las cuales se autorizó la salida y el traslado de la cárcel de los jefes de las bandas. Además, le piden al Ministerio de Justicia que explique si tuvo conocimiento, participación o aval en las decisiones administrativas relacionadas con dichos traslados.

"Ofíciese al Consejo Nacional Electoral (CNE), para que certifique si el ciudadano Daniel Quintero Calle se encontraba inscrito o en trámite de inscripción como precandidato presidencial para el periodo 2026-2030, al momento de los hechos denunciados, e informe si existen actuaciones en curso sobre el uso de símbolos o emblemas del movimiento "Independientes" en eventos públicos", se lee en la decisión de los representantes investigadores.