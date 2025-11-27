En vivo
Detalles de suspensión de Procuraduría a Huertas y Mejía por escándalo de alias ‘Calarcá’

En un auto de 14 páginas, la Procuraduría resolvió suspender por 3 meses de sus cargos al general Juan Miguel Huertas y al director de inteligencia del DNI, Wilmar Mejía, por las revelaciones hechas por Noticias Caracol.

