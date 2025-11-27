Detalles de suspensión de Procuraduría a Huertas y Mejía por escándalo de alias ‘Calarcá’

Blu Radio conoció el auto de 14 páginas con el que la Procuraduría General de la Nación tomó una decisión clave sobre Mejía y Huertas en el marco de las investigaciones por su presunta vinculación y filtración de información a las disidencias de alias ‘Calarcá’.

Lo primero que hay que señalar es que, la suspensión en principio es por 3 meses, esto luego de que la propia Procuraduría abriera investigación contra el general Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía por estos hechos.

En ese sentido, el Ministerio Público decretó una serie de pruebas dentro de este proceso disciplinario uno de esos es escuchar como testigos a los exministros Diego Molano y Daniel Palacios acerca de la existencia de información de inteligencia nacional o extranjera sobre presuntos nexos del general huertas con grupos ilegales.

“De acuerdo con las diversas publicaciones, los servidores públicos habrían filtrado información clasificada a las disidencias acerca de movimientos de tropas y operaciones planeadas contra esos grupos en Antioquia, Catatumbo y sur de Bolívar. En el mismo sentido, se advierte que se habría hecho entrega de códigos de frecuencias radiales de la fuerza pública a las disidencias”, señaló la Procuraduría en su auto.



De acuerdo a las revelaciones de la unidad investigativa Huertas y Mejía presuntamente filtraron información clasificada a las disidencias acerca de movimientos de tropas y operaciones planeadas contra las disidencias de alias Calarcá.

El Ministerio Público le pidió al presidente Gustavo Petro hacer efectiva de manera inmediata esta suspensión en el marco del proceso disciplinario que adelanta la Procuraduría por este polémico caso.