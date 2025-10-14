En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Elkana Bohbot
Daniel Quintero
Activistas venezolanos
Fin guerra en Gaza

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Dos abogadas fueron sancionadas por expresiones homofóbicas en pleito de custodia de una niña

Dos abogadas fueron sancionadas por expresiones homofóbicas en pleito de custodia de una niña

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial mantuvo la suspensión de dos abogadas que llamaron “lesbiana” a la cuidadora de una niña de cuatro años, durante un proceso de custodia y restablecimiento de derechos.

Referencia martillo judicial.
Referencia martillo judicial.
Foto: ImageFx
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de oct, 2025

Un caso de homofobia puso en la palestra pública a dos abogadas quienes fueron suspendidas por la Comisión de Disciplina Judicial, por 4 meses, tras expresiones homofóbicas.

Durante el pleito, que se originó luego de una denuncia por presunto abuso sexual en el entorno familiar, las juristas tildaron a la mujer de “lesbiana” y pusieron en duda su idoneidad para cuidar a la niña.

Incluso, según la decisión, insinuaron sin pruebas que había tenido comportamientos “libidinosos” hacia la menor al examinar sus condiciones de salud tras el presunto abuso.

Abuso contra menor de edad
Abuso contra menor de edad
Foto: referencia, Meta IA

La Comisión aplicó el enfoque diferencial y recordó que la normativa colombiana prohíbe cualquier tipo de discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.

Además, señaló que las abogadas reprodujeron estereotipos negativos sobre las personas homosexuales y las familias conformadas por parejas del mismo sexo, con el propósito de desacreditar a la cuidadora y afectar su credibilidad ante las autoridades.

El alto tribunal disciplinario enfatizó que no es una estrategia válida en el litigio denigrar a la contraparte ni utilizar su orientación sexual para construir acusaciones sin sustento fáctico ni probatorio.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Menores de edad

Abuso sexual

Publicidad

Publicidad

Publicidad