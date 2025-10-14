Dos abogadas fueron sancionadas por expresiones homofóbicas en pleito de custodia de una niña

Un caso de homofobia puso en la palestra pública a dos abogadas quienes fueron suspendidas por la Comisión de Disciplina Judicial, por 4 meses, tras expresiones homofóbicas.

Durante el pleito, que se originó luego de una denuncia por presunto abuso sexual en el entorno familiar, las juristas tildaron a la mujer de “lesbiana” y pusieron en duda su idoneidad para cuidar a la niña.

Incluso, según la decisión, insinuaron sin pruebas que había tenido comportamientos “libidinosos” hacia la menor al examinar sus condiciones de salud tras el presunto abuso.

La Comisión aplicó el enfoque diferencial y recordó que la normativa colombiana prohíbe cualquier tipo de discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.



Además, señaló que las abogadas reprodujeron estereotipos negativos sobre las personas homosexuales y las familias conformadas por parejas del mismo sexo, con el propósito de desacreditar a la cuidadora y afectar su credibilidad ante las autoridades.

El alto tribunal disciplinario enfatizó que no es una estrategia válida en el litigio denigrar a la contraparte ni utilizar su orientación sexual para construir acusaciones sin sustento fáctico ni probatorio.