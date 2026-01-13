El aval de Corte a extradición de 'Chiquito Malo' a EEUU por delitos relacionados al narcotráfico

Según la solicitud formal presentada por Washington, alias 'Chiquito Malo' habría tenido un rol clave dentro del Clan del Golfo, organización criminal señalada de producir y transportar grandes cargamentos de cocaína desde la costa norte de Colombia hacia Centroamérica, México y Estados Unidos, utilizando lanchas rápidas y contenedores marítimos.

La acusación sostiene que el requerido habría coordinado estos envíos durante más de una década y recibido pagos en dólares por la venta de la droga.

En su análisis, la Sala de Casación Penal señaló que se cumplen los requisitos constitucionales y legales para conceder la extradición, los delitos imputados no son de carácter político porque los hechos habrían ocurrido después de 1997, las conductas también están tipificadas en la legislación penal colombiana y no existe una sentencia en firme en Colombia por los mismos hechos.

Corte Suprema de Justicia. Foto: Corte Suprema

La Corte precisó que, aunque alias “Chiquito Malo” registra múltiples procesos penales activos aquí en Colombia, entre ellos investigaciones por homicidio, desplazamiento forzado, extorsión y uso de menores de edad, ninguno ha llegado a una decisión judicial definitiva que impida su entrega a la justicia estadounidense.



’Chiquito Malo’ no ha sido capturado por las autoridades colombianas

La Corte Suprema de Justicia dejó claro que el requerido no ha sido capturado y permanece en condición de prófugo, razón por la cual no fue posible realizar un cotejo dactiloscópico directo. Sin embargo, el alto tribunal consideró plenamente acreditada su identidad con base en los documentos oficiales remitidos por las autoridades colombianas y estadounidenses.



La decisión final sobre la entrega de alias 'Chiquito Malo' la tomará el presidente Gustavo Petro que deberá evaluar el concepto de la Corte Suprema de Justicia.