El aval de Corte a extradición de 'Chiquito Malo' a EEUU por delitos relacionados al narcotráfico

La Corte Suprema de Justicia dio vía libre a la extradición de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias 'Chiquito Malo', requerido por el Gobierno de los Estados Unidos para que responda ante una corte federal del Distrito Sur de Florida.

