Una juez de control de garantías dejó el libertad al cantante de música popular Freddy Burbano, quien protagonizó un accidente de tránsito en la madrugada del sábado 9 de julio, el cual dejó como resultado una mujer de 21 años fallecida.

Aunque para la jueza, las circunstancias que desencadenaron en la muerte de la joven y las lesiones a otras cuatro personas, eran previsibles y evitables, tomó la decisión de dejarlo en libertad; sin embargo, el artista seguirá vinculado al proceso penal y la Fiscalía apelará la decisión.

La decisión de la jueza se tomó bajo el argumento de que la Fiscalía no presentó las pruebas necesarias y contundentes para dictar medida de aseguramiento contra el cantante y evitar que este pueda permanecer en su casa mientras se adelanta el proceso por homicidio con dolo eventual.

Además, la jueza señaló que Burbano se ha mostrado dispuesto a colaborar con toda la investigación y la Fiscalía no pudo catalogar al cantante como un peligro para la sociedad porque no cumple ninguna de las causales planteadas por la ley: no seguirá cometiendo el delito, no tiene antecedentes, anotaciones o condenas, no hace parte de ninguna organización, no afectó a un menor de edad y no usó armas.

El sustento de la Fiscalía se basó sólo en que el hecho fue de gravedad y modalidad, razón que no fue suficiente para la jueza y fue enviado a su casa con ciertos permisos.

Las pruebas en contra del cantante no eran contundentes, pues no se tiene el dato exacto de la velocidad en la que se movilizaba, aunque las huellas de frenado en la calzada permiten inferir que superó el límite de los 50 km por hora. A esto se suma su aliento a licor, el cual fue percibido por la patrullera que atendió la emergencia, además de la presencia de una botella de alcohol en el vehículo.

En el momento del accidente el artista se negó a realizarse la prueba de alcoholemia, pero una muestra de sangre tomada en el centro médico donde atendieron a los heridos, sería uno de los recursos del ente acusador para comprobar el grado de alcohol con el que conducía el cantante.

El accidente se presentó en la ciudad de Bogotá, calle 13 con carrera 39, donde un vehículo particular, conducido por el cantante, chocó por detrás a un taxi y ocasionó la muerte de Karen Molina Luna; una joven de 21 años que encontró la muerte justo cuando salía de trabajar.

