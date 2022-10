El dossier de Fiscalía al CNE por posible ingreso de dinero de Odebrecht a campañas

La Fiscalía General de la Nación ya envió al Consejo Nacional Electoral el expediente completo sobre la investigación que adelantó por el presunto ingreso de dineros de la multinacional Odebrecht a las campañas presidenciales de 2014 de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga.

El documento, al que tuvo acceso BLU Radio, es enviado al CNE para iniciar la investigación administrativa.

“La Fiscalía General de la Nación permitirá al Consejo Nacional Electoral, acceso a las siguientes piezas procesales, para que con fundamento a ellas se dé inicio a las investigaciones administrativas que corresponda”, dice el texto.

Añade que las piezas procesales son:

1. Interrogatorio a Otto Nicolás Bula Bula, recibido en presencia de su defensor.

2. Interrogatorios del señor Gabriel Ignacio García Morales recibido en medio magnético del cual se envía el aparte que corresponde a la información relacionada con esta compulsa.

Además, adjunta la declaración de Otto Bula ante la Fiscalía:

“Cuando llegó la primera plata que fueron los 500 mil dólares, se hizo el descuento original del 10 % que fue el negocio que se hizo con el señor López, pe dieron 200 millones de pesos a mí, el saldo de esa plata me mandaron a entregárselo a un señor que se llama Andrés Giraldo en un hotel aquí en Bogotá, que uno entra y en la parte de atrás está un restaurante italiano y esa plata era para el señor Roberto Prieto”, dice la declaración.

“Andrés Giraldo es un señor que me dijo que era de Medellín, allí hablamos, yo me senté, comí y luego le dejé su maletín con la plata ahí. Sé que es como en la calle 85 en la parte de atrás ahí como un parquecito. La segunda vez llevé la otra consignación, yo la llevo al mismo hotel en el mismo restaurante, pero mi conductor cuadra el carro en otro parquecito, porque en esa vía lo molestaban mucho y yo ahí me encontré otra vez con el señor Giraldo le entregué la otra plata en efectivo de la segunda consignación”, finaliza la declaración.

Este es el documento: