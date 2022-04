"El Ejército masacró a campesinos, no a guerrilleros": líder de la vereda El Remanso, Putumayo

El operativo del Ejército llevado a cabo el 28 de marzo en la vereda Alto Remanso de la población de Puerto Leguízamo, Putumayo , es centro de polémica y nuevos cuestionamientos tras la revelación de una investigación de Noticias Caracol que reconstruyó la forma en que murieron 11 personas, a quienes el Ejército señala de disidentes abatidos, mientras la comunidad del lugar asegura que se trató de civiles asesinados a sangre fría por militares.

En Mañanas BLU, Gladys Rojas, madre de Dídier Hernández, una las víctimas, dio su testimonio sobre lo acontecido. Sobre el caso también se pronunció el líder campesino Éder Sánchez.

Publicidad

"El operativo hizo una masacre a gente campesina, no a grupos al margen de la ley, fue una masacre a un grupo de campesinos . les faltó hacer las cosas bien para decir que eran guerrilleros. No había guerrilleros, era pura gente civil en un bazar. Entre todo ese montón de campesinos no había personas armadas. Incluso mi nuera tenía dos meses de embarazo", sostuvo Gladys Rojas.

"Mi hijo era el presidente de la Junta de Acción Comunal de esa vereda de Alto Remanso. Estaba a cargo del bazar que se estaba haciendo en ese sector. Estaba con su esposa porque las mujeres trabajaban por turnos para la venta. El bazar lo organizaron siete comunidades, Se recogía presupuesto para trabajar en los caminos veredales, para la comunicación las veredas hacia este sector", agregó.

Según Rojas, la citación al bazar la hizo la propia comunidad representada en la directiva de la Acción Comunal de Alto Remanso y desde el 14 de marzo se había cursado la invitación. La mujer aseguró que no es cierto, como se afirma desde la versión del Ejército, que los participantes fueran obligados a acudir al lugar de los hechos. Además, negó que en el lugar hubiese personas armadas .

Publicidad

"La vereda es una comunidad a la orilla del río. Ahí no hace presencia ninguno (grupo armado). Yo estuve allá en diciembre. Llegaron hombres de negro y empezaron los disparos cruzados, la gente se escondía, corría, todos miraron que eran hombres de negro. Hay testigos que dicen que miraron desde la casa cuando empezó la balacera. Una menor de edad mira y dice que les tiraron ropa y se la pusieron encima", declaró Gladys Rojas.

Publicidad



Gladys Rojas aseguró que los cuerpos de las víctimas fueron manipulados , "porque los arrastraron de donde estaban".

Estaban envueltos en bolsas blancas. Mi nuera y la misma mamá de mi nuera, ella gritaba y saltaba, le reclamaba al Ejército ya por la tarde agregó

Por su parte, Éder Sánchez, líder de la Asociación de Campesinos del Putumayo, aseguró que hasta el momento hay más preguntas que respuestas acerca del operativo del Ejército Nacional y criticó que el Gobierno guarde silencio frente a las denuncias.

"Cada vez se recogen más testimonios, pese a que tanta militarización no permita que las personas pueden expresarse de manera libre y voluntaria. Hay miedo y zozobra de lo que realmente aconteció. Ya son 15 días y en lo que hemos podido verificar, tanto en terreno como por fuera, porque salió mucha gente desplazada, es que la situación es cada día más crítica. Consideramos en que en este país no hay garantías para este tipo de investigaciones", declaró Sánchez, quien criticó la demora de la Fiscalía en pronunciarse sobre los hechos.