El general Montoya tenía toda la confianza de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos: Uribe

El expresidente Álvaro Uribe habló en Mañanas BLU sobre su propuesta de amnistía general en Co lombia, que formuló durante su encuentro con miembros de la Comisión de la Verdad este lunes. El exmandatario negó que con ello busque que se otorgue impunidad

"Me he opuesto a la impunidad total. He dicho que la impunidad absoluta es patera de nuevas violencias ", declaró Uribe.

El exjefe de Estado (2002-2010), habló también sobre el general (r) Mario Montoya, sobre quien pesan graves acusaciones por su presunta responsabilidad en asesinatos de civiles que fueron presentados como miembros de grupos ilegales dados de baja en operativos. El escándalo se conoció como los 'falsos positivos' y según la JEP las víctimas de dichos crímenes de lesa humanidad superan las 6.000 personas.

“El general (r) Montoya es comandante de la Cuarta Brigada cuando yo llego a la Presidencia de la República. Ahí siguió”, contó el exmandatario.

“Él (Montoya) y la Policía hicieron la operación de la comuna 13 que le trajo tanta paz a Medellín. Mire la recomendación que me dieron del general Montoya, con él empezó la Base de Tres Esquinas, por toda la confianza del gobierno de Colombia y el gobierno de Estados Unidos”, complementó Uribe.

Escuche al expresidente Álvaro Uribe en entrevista con Mañanas BLU: