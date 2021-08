Álvaro Uribe en Comisión de la Verdad: ¿sus propuestas y afirmaciones son ciertas?

Durante la reunión entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente de la Comisión de la Verdad , Francisco de Roux, hubo varias propuestas, pronunciamientos y afirmaciones que generaron polémica.

Estas son algunas de las declaraciones que se analizaron para saber si son ciertas o no:

La primera afirmación es en la que Uribe menciona que "estas instituciones que surgieron de La Habana son ilegítimas" y en la que justificó esto diciendo que, "no puedo aceptar la legitimidad de las instituciones del acuerdo de La Habana, porque eso fue rechazado en el plebiscito. No quiere decir que yo no aporte a la verdad".

Sobre esta afirmación, BLU Radio habló con el exministro del Interior Guillermo Rivera y, sostuvo que era falsa, porque ha sido aprobada por la Corte Constitucional y el Congreso.

“El Congreso de la República aprobó una norma constitucional que señala que todas las instituciones están obligadas a cumplir de buena fe lo dicho en el acuerdo de paz, en ese orden de ideas, no existe duda alguna de la legalidad del acuerdo de paz”, afirmó.

Un apartado que llamó la atención es la de proponer una amnistía general en el país, haciendo referencia al caso de la empresaria e influenciadora ‘Epa Colombia’.

"Colombia va a necesitar una amnistía. Anoche veía en un programa con la niña ‘Epa’ y volvían a comparar con el ladrón de bicicletas, una cosa y la otra. A mí me parece grave lo que esa niña hizo y no la conozco y, no la quiero conocer, de darle con un martillo a TransMilenio, pero también decían ‘por qué estos violadores de niños ni un día de cárcel y esta niña condenada’. Este país de pronto va a necesitar una amnistía general, casi que un borrón y cuenta nueva", mencionó Uribe.

Sin embargo, consultando con congresistas y exmagistrados de la Corte Constitucional, esto no es viable, por lo que es una afirmación falsa. Según el senador Antonio Sanguino de la Alianza Verde, esto que se propone no sería posible porque en los tratados internacionales los delitos de lesa humanidad no pueden ser sujeto de esto.

“Su propuesta de borrón y cuenta nueva no pueden hacerse al margen de los estándares internacionales de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, que es un compromiso del Estado colombiano con las víctimas y con el mundo”, explicó.

A su turno, el exmagistrado de la Corte Constitucional, Jaime Córdova, coincidió con esta apreciación, pese a que al M-19 sí se le otorgó una amnistía hace casi 30 años. “Los tratados internacionales no permiten lo que se llama amnistías generales o ley de punto final, porque eso afectaría gravemente los derechos de las víctimas”, explicó.

Otro apartado de lo que dijo el expresidente Álvaro Uribe, fue que su gobierno no tuvo responsabilidad por los denominados falsos positivos. El exmandatario afirmó que “la culpa nunca es de quien exige resultados con transparencia”.

“No falta el que diga que como yo exigía muchos resultados, por eso asesinaron inocentes ¡Por favor! Es mi deber, hace parte de mi temperamento, de mi formación exigir resultados con transparencia, con observancia de los derechos humanos. La culpa nunca es de quien exige resultados con transparencia, es del incapaz criminal que para demostrar resultados, produce crímenes”, agregó.

Justamente, el expresidente Juan Manuel Santos había dicho el pasado 11 de junio, cuando estuvo también en la Comisión de la verdad, que él no había recibido una contraorden al respecto.

“En honor a la verdad, tengo que decir que el expresidente Uribe no se opuso al cambio de esa nefasta doctrina que él mismo había estimulado. Nunca recibí una contraorden ni fui desautorizado”, dijo Santos.