El expresidente Álvaro Uribe habló en Mañanas BLU tras su declaración con la Comisión de la Verdad con el padre Francisco de Roux y la propuesta que hizo sobre una amnistía en el país.

"Yo veo una asimetría en el tratamiento judicial entre guerrillas y paramilitares. Todo eso me preocupa", sostuvo.

"Mientras tengamos este narcotráfico es muy difícil que haya paz, el desprecio de esa delincuencia por la ley y la vida", añadió el exmandatario.

El exmandatario negó que una amnistía general signifique impunidad y aseguró que de darse esto se pueden abrir ciclos de nuevas violencias.

"Usted sabe cuánto me he opuesto a la impunidad total. He dicho que la impunidad absoluta es patera de nuevas violencias", declaró Uribe.

"Hay que pensar cómo se puede regular un alivio, un tema de derechos políticos, cómo se puede definir una simetría. No ese tratamiento diferencial tan dañino para el país. Es un tema, inclusive, políticamente incorrecto", complementó.

Según Uribe, la propuesta de amnistía general surgió por una pregunta que le hizo el padre De Roux, en la que tocaba bastantes puntos como el agravamiento de la pobreza por la pandemia, la corrupción y la necesidad de acabar con las estigmatizaciones.

"Aquí hay un diferencial, una asimetría en el tratamiento judicial. Eso no va a permitir que se curen heridas. El país va a tener que pensar en algún modelo de amnistía. He pensado mucho el tema, pero nunca pensé que eso fuera a salir el domingo. Sale por la pregunta que me hace el padre sobre qué considero para la paz total en Colombia", afirmó Uribe.

