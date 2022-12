El interrogatorio del exalcalde de Cota que envió a la cárcel a Misael Bautista

Blu Radio conoció el interrogatorio que la Fiscalía realizó al exalcalde de Cota Juan David Balcero tras ser capturado por sus pagos a miembros del Tribunal Superior de Cundinamarca, para salir favorecido en un proceso de pérdida de investidura.

En dicho interrogatorio, confirma haber tenido reuniones con el secretario del Tribunal, Misael Alejandro Bautista, quien, recordemos, quedó en libertad hace algunas semanas debido a que no se logró demostrar sus vínculos en el caso.

La primera parte del interrogatorio dice que Juan David Balcero conoció al abogado Efraín Forero desde 2007, pero que se hablaron con más frecuencia 15 días antes de la reunión. También le preguntan si conoció personalmente al secretario, a lo cual responde que sí, gracias al abogado Forero.

Lo conoció en una reunión en la Avenida Boyaca con calle 167 donde se refirió exclusivamente a cómo iba su proceso en el Tribunal. Sobre dicha reunión asegura que el abogado Efraín Forero actuó como intermediario:

"Si lo conocí. Como lo mencioné anteriormente en una cita que nos puso el señor Efraín Forero en la calle 167 con Avenida Boyacá. Estuvimos reunidos por un tiempo de 5 minutos, donde exclusivamente se refirió a cómo iba el trámite del proceso dentro del Tribunal. Me pidió más dinero para arreglar el proceso y las fechas en que se reunían los Magistrados en Sala como los pormenores de ese tribunal", señala el texto.

En esa parte, describe cómo el alcalde les preguntó: '¿de qué manera se podía resolver "el problema"?, a lo cual Misael Alejandro Bautista contesta que eso se puede resolver con 50 millones de pesos:

"Entonces Efraín dijo: 'doctor Misael, el doctor Balcero está inquieto, quiere saber qué paso y que es lo que se va hacer". El Secretario se dirigió a Efraín y dijo: "Efraín lo que le había dicho, se necesita los cincuenta millones de pesos ($50.000.000) para dárselos al doctor Fredy Ibarra urgente, para enderezar las cosas", no dijo más, él se demoró cinco (5) minutos", señala.

Al retirarse Bautista, el exalcalde le reclama a Forero sobre por qué se había caído la ponencia de la magistrada, a lo cual el abogado le contestó que la magistrada que había proferido dicha decisión "no se entendía con ellos". Posteriormente, el abogado Forero le insiste que la plata debe entregarse de manera urgente, a más tardar al otro día y le entrega una dirección a donde debe dejar el valor acordado.

"Él me dio una dirección y dijo que se la mandara a esa dirección que era para el magistrado Fredy Ibarra, entonces yo le dije que yo cuadraba con quien le mandaba ese dinero, nos despedimos", afirmó.

La dirección referida es en la calle 100 con Av. Suba a donde envío a su hijo, Edwin Balcero, el 2 de abril de 2012 para hacer entrega de dicha plata.

El interrogatorio finaliza con los reclamos que Juan David Balcero hace al abogado Forero y al secretario, debido a que no se dieron los resultados esperados por lo que pide que la plata que pagó por el trato le sea devuelta, a lo cual asegura que el secretario le respondió "que no jodiera más, que ellos no iban a responder y si abre la boca no solo nos jodemos nosotros, sino también usted".

Finalmente, cabe resaltar que este jueves, la juez novena con función de conocimiento ordenó que el secretario fuese enviado a la cárcel y pidió el funcionario sea suspendido de su cargo. Esto en el marco de la apelación que había hecho la Fiscalía por la libertad ordenada hace algunas semanas. Sin embargo, la juez dio 5 días de plazo para que estas decisiones sean acatadas y Bautista se presente ante las autoridades.

