El Tribunal Superior de Bogotá defiende independencia judicial

El Tribunal Superior de Bogotá emitió un comunicado oficial en el que reafirmó los principios de independencia y respeto que deben regir la administración de justicia en Colombia, ante los recientes debates públicos generados por decisiones judiciales adoptadas por esa corporación.

En sesión de Sala Plena, realizada el 27 de octubre de 2025, los magistrados acordaron por mayoría hacer un pronunciamiento público con el propósito de recordar a la ciudadanía los fundamentos constitucionales que sustentan la función judicial en un Estado Social de Derecho.

”Las decisiones judiciales, sin excepción, son el resultado del análisis objetivo dentro de los procedimientos legalmente establecidos. En consecuencia, todas las instancias y despachos judiciales del país tienen igual dignidad y autoridad, y sus decisiones deben ser respetadas y acatadas por todos los sectores de la sociedad”, argumentaron en el documento.

La corporación insistió en que la administración de justicia constituye un servicio esencial del Estado, cuyo propósito es garantizar los derechos de los ciudadanos, la preservación del orden jurídico y la aplicación de la ley. “Los jueces y magistrados actúan en nombre de la República, con independencia, responsabilidad y transparencia, al servicio de la sociedad”, reiteró el comunicado.



Finalmente, el Tribunal Superior de Bogotá hizo un llamado a la ciudadanía y a todos los actores institucionales a mantener la confianza en la justicia, así como a respetar el marco constitucional que asegura el equilibrio entre los poderes públicos y la vigencia del Estado de Derecho.